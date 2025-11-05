BiržaDEX+
Reāllaika TRWA cena šodien ir 0.002371 USD. Seko līdzi reāllaika TRWA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomom un ne tikai. Viegli apskati TRWA cenas tendenci MEXC.

TRWA kurss(TRWA)

1 TRWA uz USD reāllaika cena:

$0.002367
-10.06%1D
TRWA (TRWA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:15 (UTC+8)

TRWA (TRWA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00236
24h zemākā
$ 0.002734
24h augstākā

$ 0.00236
$ 0.002734
$ 0.020769324352142213
$ 0.000074877740838432
-4.48%

-10.05%

-37.48%

-37.48%

TRWA (TRWA) reāllaika cena ir $ 0.002371. Pēdējo 24 stundu laikā TRWA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00236 līdz augstākajai $ 0.002734, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRWA visu laiku augstākā cena ir $ 0.020769324352142213, savukārt zemākā - $ 0.000074877740838432.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRWA ir mainījies par -4.48% pēdējā stundā, par -10.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -37.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TRWA (TRWA) tirgus informācija

No.831

$ 16.60M
$ 81.12K
$ 23.71M
7.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
70.02%

ETH

Pašreizējais TRWA tirgus maksimums ir $ 16.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 81.12K. TRWA apjoms apgrozībā ir 7.00B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.71M.

TRWA (TRWA) cenas vēsture USD

Seko TRWA cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00026475-10.05%
30 dienas$ -0.00776-76.60%
60 dienas$ -0.008006-77.16%
90 dienas$ -0.005339-69.25%
TRWA Cenas izmaiņas šodien

Šodien TRWA cena mainījās par $ -0.00026475 (-10.05%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

TRWA 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00776 (-76.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

TRWA 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TRWA piedzīvoja izmaiņas $ -0.008006 (-77.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

TRWA 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.005339 (-69.25%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu TRWA (TRWA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati TRWA cenas vēstures lapu.

Kas ir TRWA (TRWA)?

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

TRWA ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu TRWA ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TRWA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par TRWA mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu TRWA pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

TRWA cenas prognoze (USD)

Kāda būs TRWA (TRWA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TRWA (TRWA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TRWA prognozes.

Apskati TRWA cenas prognozi!

TRWA (TRWA) tokenomika

TRWA (TRWA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRWA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties TRWA (TRWA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties TRWA? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties TRWA MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TRWA uz vietējām valūtām

TRWA resurss

Dziļākai izpratnei par TRWA, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā TRWA vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par TRWA

Kāda ir TRWA (TRWA) vērtība šodien?
Reāllaika TRWA cena USD ir 0.002371 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRWA uz USD cena?
Pašreizējā TRWA uz USD cena ir $ 0.002371. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TRWA tirgus maksimums?
TRWA tirgus maksimums ir $ 16.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRWA apjoms apgrozībā?
TRWA apjoms apgrozībā ir 7.00B USD.
Kāda bija TRWA vēsturiski augstākā cena?
TRWA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.020769324352142213 USD apmērā.
Kāda bija TRWA vēsturiski zemākā cena?
TRWA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000074877740838432 USD.
Kāds ir TRWA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRWA tirdzniecības apjoms ir $ 81.12K USD.
Vai TRWA šogad kāps augstāk?
TRWA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRWA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:15 (UTC+8)

TRWA (TRWA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TRWA uz USD kalkulators

Summa

TRWA
TRWA
USD
USD

1 TRWA = 0.002371 USD

Tirgot TRWA

TRWA/USDT
$0.002367
-10.05%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

