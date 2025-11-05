BiržaDEX+
Reāllaika Swarm Network cena šodien ir 0.01385 USD. Seko līdzi reāllaika TRUTH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRUTH cenas tendenci MEXC.Reāllaika Swarm Network cena šodien ir 0.01385 USD. Seko līdzi reāllaika TRUTH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRUTH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRUTH

TRUTH Cenas informācija

Kas ir TRUTH

TRUTH Tehniskais dokuments

TRUTH Oficiālā tīmekļa vietne

TRUTH Tokenomika

TRUTH Cenas prognoze

TRUTH Vēsture

TRUTH iegādes rokasgrāmata

TRUTH uz bezseguma valūtu konvertētājs

TRUTH Tūlītējie darījumi

TRUTH USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Swarm Network logotips

Swarm Network kurss(TRUTH)

1 TRUTH uz USD reāllaika cena:

$0.01397
+0.79%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:16:05 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01297
24h zemākā
$ 0.01661
24h augstākā

$ 0.01297
$ 0.01661
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
-11.28%

+0.79%

+2.44%

+2.44%

Swarm Network (TRUTH) reāllaika cena ir $ 0.01385. Pēdējo 24 stundu laikā TRUTH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01297 līdz augstākajai $ 0.01661, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRUTH visu laiku augstākā cena ir $ 0.020167043509271197, savukārt zemākā - $ 0.010282833131671878.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRUTH ir mainījies par -11.28% pēdējā stundā, par +0.79% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Swarm Network (TRUTH) tirgus informācija

No.675

$ 28.88M
$ 215.56K
$ 138.50M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%

SUI

Pašreizējais Swarm Network tirgus maksimums ir $ 28.88M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 215.56K. TRUTH apjoms apgrozībā ir 2.09B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 138.50M.

Swarm Network (TRUTH) cenas vēsture USD

Seko Swarm Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0001095+0.79%
30 dienas$ +0.00023+1.68%
60 dienas$ +0.00885+177.00%
90 dienas$ +0.00885+177.00%
Swarm Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien TRUTH cena mainījās par $ +0.0001095 (+0.79%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Swarm Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.00023 (+1.68%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Swarm Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TRUTH piedzīvoja izmaiņas $ +0.00885 (+177.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Swarm Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.00885 (+177.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Swarm Network (TRUTH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Swarm Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Swarm Network (TRUTH)?

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Swarm Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TRUTH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Swarm Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Swarm Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Swarm Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Swarm Network (TRUTH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Swarm Network (TRUTH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Swarm Network prognozes.

Apskati Swarm Network cenas prognozi!

Swarm Network (TRUTH) tokenomika

Swarm Network (TRUTH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRUTH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Swarm Network (TRUTH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Swarm Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Swarm Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TRUTH uz vietējām valūtām

Swarm Network resurss

Dziļākai izpratnei par Swarm Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Swarm Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Swarm Network

Kāda ir Swarm Network (TRUTH) vērtība šodien?
Reāllaika TRUTH cena USD ir 0.01385 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRUTH uz USD cena?
Pašreizējā TRUTH uz USD cena ir $ 0.01385. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Swarm Network tirgus maksimums?
TRUTH tirgus maksimums ir $ 28.88M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRUTH apjoms apgrozībā?
TRUTH apjoms apgrozībā ir 2.09B USD.
Kāda bija TRUTH vēsturiski augstākā cena?
TRUTH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.020167043509271197 USD apmērā.
Kāda bija TRUTH vēsturiski zemākā cena?
TRUTH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.010282833131671878 USD.
Kāds ir TRUTH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRUTH tirdzniecības apjoms ir $ 215.56K USD.
Vai TRUTH šogad kāps augstāk?
TRUTH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRUTH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Swarm Network (TRUTH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

