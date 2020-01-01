TROLL (TROLL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TROLL (TROLL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TROLL (TROLL) informācija

$TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://troll.run/
Tehniskais dokuments:
https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a

TROLL (TROLL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TROLL (TROLL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.62M
Kopējais apjoms:
$ 960.42T
Apjoms apgrozībā:
$ 960.42T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.62M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0000001339
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000004633258
Pašreizējā cena:
$ 0.00000000377
TROLL (TROLL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TROLL (TROLL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TROLL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TROLL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TROLL tokenomiku, uzzini TROLL tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.