Tren Finance (TREN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Tren Finance (TREN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Tren Finance (TREN) informācija

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.tren.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.tren.finance/
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5

Tren Finance (TREN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Tren Finance (TREN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 85.00K
$ 85.00K$ 85.00K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0195
$ 0.0195$ 0.0195
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.000085
$ 0.000085$ 0.000085

Tren Finance (TREN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Tren Finance (TREN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TREN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TREN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TREN tokenomiku, uzzini TREN tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.