Reāllaika Tren Finance cena šodien ir 0.00007306 USD. Seko līdzi reāllaika TREN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TREN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Tren Finance cena šodien ir 0.00007306 USD. Seko līdzi reāllaika TREN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TREN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TREN

TREN Cenas informācija

TREN Tehniskais dokuments

TREN Oficiālā tīmekļa vietne

TREN Tokenomika

TREN Cenas prognoze

TREN Vēsture

TREN iegādes rokasgrāmata

TREN uz bezseguma valūtu konvertētājs

TREN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tren Finance logotips

Tren Finance kurss(TREN)

1 TREN uz USD reāllaika cena:

$0.00007306
$0.00007306$0.00007306
-0.97%1D
USD
Tren Finance (TREN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:50:08 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297
24h zemākā
$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542
24h augstākā

$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297

$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542

--
----

--
----

-0.37%

-0.97%

-16.22%

-16.22%

Tren Finance (TREN) reāllaika cena ir $ 0.00007306. Pēdējo 24 stundu laikā TREN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00007297 līdz augstākajai $ 0.00007542, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TREN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TREN ir mainījies par -0.37% pēdējā stundā, par -0.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tren Finance (TREN) tirgus informācija

--
----

$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K

$ 73.06K
$ 73.06K$ 73.06K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Pašreizējais Tren Finance tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.01K. TREN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 73.06K.

Tren Finance (TREN) cenas vēsture USD

Seko Tren Finance cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000007156-0.97%
30 dienas$ -0.00007854-51.81%
60 dienas$ -0.00018524-71.72%
90 dienas$ -0.00492694-98.54%
Tren Finance Cenas izmaiņas šodien

Šodien TREN cena mainījās par $ -0.0000007156 (-0.97%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Tren Finance 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00007854 (-51.81%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Tren Finance 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TREN piedzīvoja izmaiņas $ -0.00018524 (-71.72%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Tren Finance 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00492694 (-98.54%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Tren Finance (TREN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Tren Finance cenas vēstures lapu.

Kas ir Tren Finance (TREN)?

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Tren Finance ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TREN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Tren Finance mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Tren Finance pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Tren Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tren Finance (TREN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tren Finance (TREN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tren Finance prognozes.

Apskati Tren Finance cenas prognozi!

Tren Finance (TREN) tokenomika

Tren Finance (TREN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TREN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Tren Finance (TREN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Tren Finance? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Tren Finance MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TREN uz vietējām valūtām

1 Tren Finance(TREN) uz VND
1.9225739
1 Tren Finance(TREN) uz AUD
A$0.0001103206
1 Tren Finance(TREN) uz GBP
0.0000533338
1 Tren Finance(TREN) uz EUR
0.000062101
1 Tren Finance(TREN) uz USD
$0.00007306
1 Tren Finance(TREN) uz MYR
RM0.000306852
1 Tren Finance(TREN) uz TRY
0.0030254146
1 Tren Finance(TREN) uz JPY
¥0.01073982
1 Tren Finance(TREN) uz ARS
ARS$0.10407397
1 Tren Finance(TREN) uz RUB
0.0060062626
1 Tren Finance(TREN) uz INR
0.0064826138
1 Tren Finance(TREN) uz IDR
Rp1.2176661796
1 Tren Finance(TREN) uz KRW
0.102901357
1 Tren Finance(TREN) uz PHP
0.004230174
1 Tren Finance(TREN) uz EGP
￡E.0.0034871538
1 Tren Finance(TREN) uz BRL
R$0.0003894098
1 Tren Finance(TREN) uz CAD
C$0.0001015534
1 Tren Finance(TREN) uz BDT
0.008887749
1 Tren Finance(TREN) uz NGN
0.1069686072
1 Tren Finance(TREN) uz COP
$0.284280113
1 Tren Finance(TREN) uz ZAR
R.0.0012580932
1 Tren Finance(TREN) uz UAH
0.0030129944
1 Tren Finance(TREN) uz TZS
T.Sh.0.17950842
1 Tren Finance(TREN) uz VES
Bs0.0135161
1 Tren Finance(TREN) uz CLP
$0.07006454
1 Tren Finance(TREN) uz PKR
Rs0.0205510474
1 Tren Finance(TREN) uz KZT
0.0399886604
1 Tren Finance(TREN) uz THB
฿0.0023649522
1 Tren Finance(TREN) uz TWD
NT$0.0022239464
1 Tren Finance(TREN) uz AED
د.إ0.0002681302
1 Tren Finance(TREN) uz CHF
Fr0.0000577174
1 Tren Finance(TREN) uz HKD
HK$0.0005676762
1 Tren Finance(TREN) uz AMD
֏0.0279922084
1 Tren Finance(TREN) uz MAD
.د.م0.0006641154
1 Tren Finance(TREN) uz MXN
$0.0013435734
1 Tren Finance(TREN) uz SAR
ريال0.0002732444
1 Tren Finance(TREN) uz ETB
Br0.0106002754
1 Tren Finance(TREN) uz KES
KSh0.0094349684
1 Tren Finance(TREN) uz JOD
د.أ0.00005179954
1 Tren Finance(TREN) uz PLN
0.0002644772
1 Tren Finance(TREN) uz RON
лв0.0003163498
1 Tren Finance(TREN) uz SEK
kr0.0006845722
1 Tren Finance(TREN) uz BGN
лв0.0001212796
1 Tren Finance(TREN) uz HUF
Ft0.0241916272
1 Tren Finance(TREN) uz CZK
0.0015094196
1 Tren Finance(TREN) uz KWD
د.ك0.00002235636
1 Tren Finance(TREN) uz ILS
0.000241098
1 Tren Finance(TREN) uz BOB
Bs0.000504114
1 Tren Finance(TREN) uz AZN
0.000124202
1 Tren Finance(TREN) uz TJS
SM0.0006801886
1 Tren Finance(TREN) uz GEL
0.0001987232
1 Tren Finance(TREN) uz AOA
Kz0.0669660654
1 Tren Finance(TREN) uz BHD
.د.ب0.00002747056
1 Tren Finance(TREN) uz BMD
$0.00007306
1 Tren Finance(TREN) uz DKK
kr0.0004646616
1 Tren Finance(TREN) uz HNL
L0.001910519
1 Tren Finance(TREN) uz MUR
0.0033103486
1 Tren Finance(TREN) uz NAD
$0.0012588238
1 Tren Finance(TREN) uz NOK
kr0.0007276776
1 Tren Finance(TREN) uz NZD
$0.0001249326
1 Tren Finance(TREN) uz PAB
B/.0.00007306
1 Tren Finance(TREN) uz PGK
K0.000310505
1 Tren Finance(TREN) uz QAR
ر.ق0.0002659384
1 Tren Finance(TREN) uz RSD
дин.0.007291388
1 Tren Finance(TREN) uz UZS
soʻm0.8802407614
1 Tren Finance(TREN) uz ALL
L0.0060194134
1 Tren Finance(TREN) uz ANG
ƒ0.0001307774
1 Tren Finance(TREN) uz AWG
ƒ0.000131508
1 Tren Finance(TREN) uz BBD
$0.00014612
1 Tren Finance(TREN) uz BAM
KM0.0001212796
1 Tren Finance(TREN) uz BIF
Fr0.21486946
1 Tren Finance(TREN) uz BND
$0.0000935168
1 Tren Finance(TREN) uz BSD
$0.00007306
1 Tren Finance(TREN) uz JMD
$0.0117305136
1 Tren Finance(TREN) uz KHR
0.2934133436
1 Tren Finance(TREN) uz KMF
Fr0.03061214
1 Tren Finance(TREN) uz LAK
1.5882608378
1 Tren Finance(TREN) uz LKR
Rs0.0220918828
1 Tren Finance(TREN) uz MDL
L0.0012230244
1 Tren Finance(TREN) uz MGA
Ar0.3261602968
1 Tren Finance(TREN) uz MOP
P0.0005852106
1 Tren Finance(TREN) uz MVR
0.001117818
1 Tren Finance(TREN) uz MWK
MK0.1268401966
1 Tren Finance(TREN) uz MZN
MT0.004668534
1 Tren Finance(TREN) uz NPR
Rs0.010389132
1 Tren Finance(TREN) uz PYG
0.51448852
1 Tren Finance(TREN) uz RWF
Fr0.10571782
1 Tren Finance(TREN) uz SBD
$0.0006012838
1 Tren Finance(TREN) uz SCR
0.0010681372
1 Tren Finance(TREN) uz SRD
$0.002783586
1 Tren Finance(TREN) uz SVC
$0.0006385444
1 Tren Finance(TREN) uz SZL
L0.0012580932
1 Tren Finance(TREN) uz TMT
m0.00025571
1 Tren Finance(TREN) uz TND
د.ت0.00021275072
1 Tren Finance(TREN) uz TTD
$0.0004946162
1 Tren Finance(TREN) uz UGX
Sh0.2527876
1 Tren Finance(TREN) uz XAF
Fr0.04076748
1 Tren Finance(TREN) uz XCD
$0.000197262
1 Tren Finance(TREN) uz XOF
Fr0.04076748
1 Tren Finance(TREN) uz XPF
Fr0.00737906
1 Tren Finance(TREN) uz BWP
P0.0009702368
1 Tren Finance(TREN) uz BZD
$0.0001468506
1 Tren Finance(TREN) uz CVE
$0.0068610646
1 Tren Finance(TREN) uz DJF
Fr0.01300468
1 Tren Finance(TREN) uz DOP
$0.004573556
1 Tren Finance(TREN) uz DZD
د.ج0.0094598088
1 Tren Finance(TREN) uz FJD
$0.000164385
1 Tren Finance(TREN) uz GNF
Fr0.6352567
1 Tren Finance(TREN) uz GTQ
Q0.0005596396
1 Tren Finance(TREN) uz GYD
$0.0152775766
1 Tren Finance(TREN) uz ISK
kr0.00884026

Tren Finance resurss

Dziļākai izpratnei par Tren Finance, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Tren Finance vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Tren Finance

Kāda ir Tren Finance (TREN) vērtība šodien?
Reāllaika TREN cena USD ir 0.00007306 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TREN uz USD cena?
Pašreizējā TREN uz USD cena ir $ 0.00007306. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tren Finance tirgus maksimums?
TREN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TREN apjoms apgrozībā?
TREN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TREN vēsturiski augstākā cena?
TREN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TREN vēsturiski zemākā cena?
TREN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TREN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TREN tirdzniecības apjoms ir $ 55.01K USD.
Vai TREN šogad kāps augstāk?
TREN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TREN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:50:08 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Populārās ziņas

SEC pret inovāciju: Kas ir jaunās nolēmuma būtība

October 5, 2025

Bitcoin tirgus atjauninājums: BTC sasniedz jaunu rekordu virs 125 000 ASV dolāru

October 5, 2025

MEXC nākotnes maržas atdeve: iespējas un izaicinājumi divkāršas ienākumu gūšanai no tirdzniecības

October 3, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TREN uz USD kalkulators

Summa

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007305 USD

Tirgot TREN

TREN/USDT
$0.00007306
$0.00007306$0.00007306
-0.92%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa