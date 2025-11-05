BiržaDEX+
Reāllaika Treehouse cena šodien ir 0.143 USD. Seko līdzi reāllaika TREE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TREE cenas tendenci MEXC.

Treehouse kurss(TREE)

$0.1419
-3.13%1D
USD
Treehouse (TREE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:15:51 (UTC+8)

Treehouse (TREE) Cenas informācija (USD)

$ 0.1348
24h zemākā
24h augstākā

+1.27%

-3.13%

-18.71%

-18.71%

Treehouse (TREE) reāllaika cena ir $ 0.143. Pēdējo 24 stundu laikā TREE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1348 līdz augstākajai $ 0.1504, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TREE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TREE ir mainījies par +1.27% pēdējā stundā, par -3.13% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.71% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Treehouse (TREE) tirgus informācija

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Pašreizējais Treehouse tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 121.90K. TREE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 143.00M.

Treehouse (TREE) cenas vēsture USD

Seko Treehouse cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.004585-3.13%
30 dienas$ -0.1156-44.71%
60 dienas$ -0.1754-55.09%
90 dienas$ -0.2488-63.51%
Treehouse Cenas izmaiņas šodien

Šodien TREE cena mainījās par $ -0.004585 (-3.13%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Treehouse 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1156 (-44.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Treehouse 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TREE piedzīvoja izmaiņas $ -0.1754 (-55.09%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Treehouse 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.2488 (-63.51%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Treehouse (TREE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Treehouse cenas vēstures lapu.

Kas ir Treehouse (TREE)?

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Treehouse ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TREE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Treehouse mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Treehouse pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Treehouse cenas prognoze (USD)

Kāda būs Treehouse (TREE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Treehouse (TREE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Treehouse prognozes.

Apskati Treehouse cenas prognozi!

Treehouse (TREE) tokenomika

Treehouse (TREE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TREE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Treehouse (TREE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Treehouse? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Treehouse MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TREE uz vietējām valūtām

1 Treehouse(TREE) uz VND
3,763.045
1 Treehouse(TREE) uz AUD
A$0.22022
1 Treehouse(TREE) uz GBP
0.10868
1 Treehouse(TREE) uz EUR
0.12441
1 Treehouse(TREE) uz USD
$0.143
1 Treehouse(TREE) uz MYR
RM0.59917
1 Treehouse(TREE) uz TRY
6.01887
1 Treehouse(TREE) uz JPY
¥21.879
1 Treehouse(TREE) uz ARS
ARS$208.45396
1 Treehouse(TREE) uz RUB
11.58157
1 Treehouse(TREE) uz INR
12.68839
1 Treehouse(TREE) uz IDR
Rp2,383.33238
1 Treehouse(TREE) uz PHP
8.38695
1 Treehouse(TREE) uz EGP
￡E.6.7639
1 Treehouse(TREE) uz BRL
R$0.77077
1 Treehouse(TREE) uz CAD
C$0.2002
1 Treehouse(TREE) uz BDT
17.4317
1 Treehouse(TREE) uz NGN
206.349
1 Treehouse(TREE) uz COP
$552.123
1 Treehouse(TREE) uz ZAR
R.2.50679
1 Treehouse(TREE) uz UAH
6.01744
1 Treehouse(TREE) uz TZS
T.Sh.352.21615
1 Treehouse(TREE) uz VES
Bs31.889
1 Treehouse(TREE) uz CLP
$135.278
1 Treehouse(TREE) uz PKR
Rs40.42896
1 Treehouse(TREE) uz KZT
74.9463
1 Treehouse(TREE) uz THB
฿4.65894
1 Treehouse(TREE) uz TWD
NT$4.42299
1 Treehouse(TREE) uz AED
د.إ0.52481
1 Treehouse(TREE) uz CHF
Fr0.11583
1 Treehouse(TREE) uz HKD
HK$1.11111
1 Treehouse(TREE) uz AMD
֏54.70465
1 Treehouse(TREE) uz MAD
.د.م1.33133
1 Treehouse(TREE) uz MXN
$2.67124
1 Treehouse(TREE) uz SAR
ريال0.53625
1 Treehouse(TREE) uz ETB
Br21.82466
1 Treehouse(TREE) uz KES
KSh18.47417
1 Treehouse(TREE) uz JOD
د.أ0.101387
1 Treehouse(TREE) uz PLN
0.53053
1 Treehouse(TREE) uz RON
лв0.63349
1 Treehouse(TREE) uz SEK
kr1.36994
1 Treehouse(TREE) uz BGN
лв0.2431
1 Treehouse(TREE) uz HUF
Ft48.35974
1 Treehouse(TREE) uz CZK
3.03875
1 Treehouse(TREE) uz KWD
د.ك0.043901
1 Treehouse(TREE) uz ILS
0.46618
1 Treehouse(TREE) uz BOB
Bs0.98813
1 Treehouse(TREE) uz AZN
0.2431
1 Treehouse(TREE) uz TJS
SM1.31846
1 Treehouse(TREE) uz GEL
0.38896
1 Treehouse(TREE) uz AOA
Kz131.07237
1 Treehouse(TREE) uz BHD
.د.ب0.053768
1 Treehouse(TREE) uz BMD
$0.143
1 Treehouse(TREE) uz DKK
kr0.9295
1 Treehouse(TREE) uz HNL
L3.76662
1 Treehouse(TREE) uz MUR
6.5637
1 Treehouse(TREE) uz NAD
$2.47533
1 Treehouse(TREE) uz NOK
kr1.46146
1 Treehouse(TREE) uz NZD
$0.25311
1 Treehouse(TREE) uz PAB
B/.0.143
1 Treehouse(TREE) uz PGK
K0.60203
1 Treehouse(TREE) uz QAR
ر.ق0.52052
1 Treehouse(TREE) uz RSD
дин.14.60173
1 Treehouse(TREE) uz UZS
soʻm1,722.89117
1 Treehouse(TREE) uz ALL
L12.02773
1 Treehouse(TREE) uz ANG
ƒ0.25597
1 Treehouse(TREE) uz AWG
ƒ0.25597
1 Treehouse(TREE) uz BBD
$0.286
1 Treehouse(TREE) uz BAM
KM0.2431
1 Treehouse(TREE) uz BIF
Fr421.707
1 Treehouse(TREE) uz BND
$0.1859
1 Treehouse(TREE) uz BSD
$0.143
1 Treehouse(TREE) uz JMD
$22.95579
1 Treehouse(TREE) uz KHR
574.29658
1 Treehouse(TREE) uz KMF
Fr60.918
1 Treehouse(TREE) uz LAK
3,108.69559
1 Treehouse(TREE) uz LKR
රු43.58354
1 Treehouse(TREE) uz MDL
L2.42242
1 Treehouse(TREE) uz MGA
Ar641.2549
1 Treehouse(TREE) uz MOP
P1.144
1 Treehouse(TREE) uz MVR
2.2022
1 Treehouse(TREE) uz MWK
MK248.26373
1 Treehouse(TREE) uz MZN
MT9.14485
1 Treehouse(TREE) uz NPR
रु20.28598
1 Treehouse(TREE) uz PYG
1,014.156
1 Treehouse(TREE) uz RWF
Fr207.207
1 Treehouse(TREE) uz SBD
$1.17689
1 Treehouse(TREE) uz SCR
2.02631
1 Treehouse(TREE) uz SRD
$5.5055
1 Treehouse(TREE) uz SVC
$1.25125
1 Treehouse(TREE) uz SZL
L2.47533
1 Treehouse(TREE) uz TMT
m0.50193
1 Treehouse(TREE) uz TND
د.ت0.419419
1 Treehouse(TREE) uz TTD
$0.96954
1 Treehouse(TREE) uz UGX
Sh498.212
1 Treehouse(TREE) uz XAF
Fr81.653
1 Treehouse(TREE) uz XCD
$0.3861
1 Treehouse(TREE) uz XOF
Fr81.653
1 Treehouse(TREE) uz XPF
Fr14.729
1 Treehouse(TREE) uz BWP
P1.9305
1 Treehouse(TREE) uz BZD
$0.28743
1 Treehouse(TREE) uz CVE
$13.78091
1 Treehouse(TREE) uz DJF
Fr25.311
1 Treehouse(TREE) uz DOP
$9.18775
1 Treehouse(TREE) uz DZD
د.ج18.67723
1 Treehouse(TREE) uz FJD
$0.32604
1 Treehouse(TREE) uz GNF
Fr1,243.385
1 Treehouse(TREE) uz GTQ
Q1.09538
1 Treehouse(TREE) uz GYD
$29.9156
1 Treehouse(TREE) uz ISK
kr18.161

Treehouse resurss

Dziļākai izpratnei par Treehouse, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Treehouse vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Treehouse

Kāda ir Treehouse (TREE) vērtība šodien?
Reāllaika TREE cena USD ir 0.143 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TREE uz USD cena?
Pašreizējā TREE uz USD cena ir $ 0.143. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Treehouse tirgus maksimums?
TREE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TREE apjoms apgrozībā?
TREE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TREE vēsturiski augstākā cena?
TREE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TREE vēsturiski zemākā cena?
TREE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TREE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TREE tirdzniecības apjoms ir $ 121.90K USD.
Vai TREE šogad kāps augstāk?
TREE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TREE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:15:51 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

