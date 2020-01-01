Terrace (TRC) tokenomika

Terrace (TRC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Terrace (TRC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Terrace (TRC) informācija

Terrace is a non-custodial crypto trading terminal and broker with better pricing, deeper liquidity, and broader asset coverage than any CEX, DEX, or MM. Terrace aggregates centralized and decentralized liquidity and abstracts away wallets, chains and venues. You can use Terrace for DeFi-only (no-KYC) or get access to the world's top CEX, OTC, and MM via the KYC-ed platform. Think Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener, and more rolled into one.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.terrace.fi/
Tehniskais dokuments:
http://docs.terrace.fi/
Bloku pārlūks:
https://basescan.org/token/0xC23E4352cdBa6Fc951398bf274619C4529eAc867

Terrace (TRC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Terrace (TRC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
--
----
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
--
----
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
Visu laiku zemākā cena:
--
----
Pašreizējā cena:
$ 0.003228
$ 0.003228$ 0.003228

Terrace (TRC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Terrace (TRC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TRC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TRC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TRC tokenomiku, uzzini TRC tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TRC

Vēlies iekļaut Terrace (TRC) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TRC iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Terrace (TRC) cenas vēsture

TRC cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TRC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRC? Mūsu TRC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.