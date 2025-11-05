BiržaDEX+
Reāllaika Tradoor cena šodien ir 1.9393 USD. Seko līdzi reāllaika TRADOOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TRADOOR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TRADOOR

TRADOOR Cenas informācija

Kas ir TRADOOR

TRADOOR Tehniskais dokuments

TRADOOR Oficiālā tīmekļa vietne

TRADOOR Tokenomika

TRADOOR Cenas prognoze

TRADOOR Vēsture

TRADOOR iegādes rokasgrāmata

TRADOOR uz bezseguma valūtu konvertētājs

TRADOOR Tūlītējie darījumi

TRADOOR USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Tradoor logotips

Tradoor kurss(TRADOOR)

1 TRADOOR uz USD reāllaika cena:

$1.9393
$1.9393
+1.27%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:15:36 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.85
$ 1.85
24h zemākā
$ 2.104
$ 2.104
24h augstākā

$ 1.85
$ 1.85

$ 2.104
$ 2.104

--
--

--
--

+0.18%

+1.27%

-25.78%

-25.78%

Tradoor (TRADOOR) reāllaika cena ir $ 1.9393. Pēdējo 24 stundu laikā TRADOOR tika tirgots robežās no zemākās $ 1.85 līdz augstākajai $ 2.104, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TRADOOR visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TRADOOR ir mainījies par +0.18% pēdējā stundā, par +1.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Tradoor (TRADOOR) tirgus informācija

--
--

$ 67.28K
$ 67.28K

$ 116.36M
$ 116.36M

--
--

60,000,000
60,000,000

BSC

Pašreizējais Tradoor tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 67.28K. TRADOOR apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 60000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 116.36M.

Tradoor (TRADOOR) cenas vēsture USD

Seko Tradoor cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.02432+1.27%
30 dienas$ -1.0706-35.57%
60 dienas$ +0.1923+11.00%
90 dienas$ +1.8393+1,839.30%
Tradoor Cenas izmaiņas šodien

Šodien TRADOOR cena mainījās par $ +0.02432 (+1.27%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Tradoor 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -1.0706 (-35.57%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Tradoor 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TRADOOR piedzīvoja izmaiņas $ +0.1923 (+11.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Tradoor 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +1.8393 (+1,839.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Tradoor (TRADOOR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Tradoor cenas vēstures lapu.

Kas ir Tradoor (TRADOOR)?

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Tradoor ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TRADOOR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Tradoor mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Tradoor pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Tradoor cenas prognoze (USD)

Kāda būs Tradoor (TRADOOR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Tradoor (TRADOOR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Tradoor prognozes.

Apskati Tradoor cenas prognozi!

Tradoor (TRADOOR) tokenomika

Tradoor (TRADOOR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TRADOOR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Tradoor (TRADOOR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Tradoor? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Tradoor MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TRADOOR uz vietējām valūtām

1 Tradoor(TRADOOR) uz USD
$1.9393

Tradoor resurss

Dziļākai izpratnei par Tradoor, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Tradoor vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Tradoor

Kāda ir Tradoor (TRADOOR) vērtība šodien?
Reāllaika TRADOOR cena USD ir 1.9393 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TRADOOR uz USD cena?
Pašreizējā TRADOOR uz USD cena ir $ 1.9393. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Tradoor tirgus maksimums?
TRADOOR tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TRADOOR apjoms apgrozībā?
TRADOOR apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TRADOOR vēsturiski augstākā cena?
TRADOOR sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TRADOOR vēsturiski zemākā cena?
TRADOOR sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TRADOOR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TRADOOR tirdzniecības apjoms ir $ 67.28K USD.
Vai TRADOOR šogad kāps augstāk?
TRADOOR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TRADOOR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:15:36 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$1.9393
