Uzzini svarīgākos ieskatus par Polytrade (TRADE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Polytrade (TRADE) informācija

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://polytrade.finance
Tehniskais dokuments:
https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace
Bloku pārlūks:
https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6

Polytrade (TRADE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Polytrade (TRADE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.27M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 41.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.35M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.05131675775777374
Pašreizējā cena:
$ 0.1035
Polytrade (TRADE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Polytrade (TRADE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TRADE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TRADE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TRADE tokenomiku, uzzini TRADE tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

