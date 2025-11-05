BiržaDEX+
Reāllaika Trading Payment cena šodien ir 0.075 USD. Seko līdzi reāllaika TPTU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TPTU cenas tendenci MEXC.

Trading Payment kurss(TPTU)

1 TPTU uz USD reāllaika cena:

$0.075
$0.075$0.075
-1.31%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Tiešsaistes cenu diagramma
Trading Payment (TPTU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.075
$ 0.075$ 0.075
24h zemākā
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
24h augstākā

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

--
----

--
----

0.00%

-1.31%

-24.25%

-24.25%

Trading Payment (TPTU) reāllaika cena ir $ 0.075. Pēdējo 24 stundu laikā TPTU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.075 līdz augstākajai $ 0.09, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TPTU visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TPTU ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -1.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Trading Payment (TPTU) tirgus informācija

--
----

$ 64.47K
$ 64.47K$ 64.47K

$ 450.00K
$ 450.00K$ 450.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Pašreizējais Trading Payment tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.47K. TPTU apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 6000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 450.00K.

Trading Payment (TPTU) cenas vēsture USD

Seko Trading Payment cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001-1.31%
30 dienas$ -1.139-93.83%
60 dienas$ -1.069-93.45%
90 dienas$ -1.025-93.19%
Trading Payment Cenas izmaiņas šodien

Šodien TPTU cena mainījās par $ -0.001 (-1.31%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Trading Payment 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -1.139 (-93.83%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Trading Payment 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TPTU piedzīvoja izmaiņas $ -1.069 (-93.45%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Trading Payment 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -1.025 (-93.19%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Trading Payment (TPTU) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Trading Payment cenas vēstures lapu.

Kas ir Trading Payment (TPTU)?

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Trading Payment ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TPTU steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Trading Payment mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Trading Payment pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Trading Payment cenas prognoze (USD)

Kāda būs Trading Payment (TPTU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Trading Payment (TPTU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Trading Payment prognozes.

Apskati Trading Payment cenas prognozi!

Trading Payment (TPTU) tokenomika

Trading Payment (TPTU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TPTU tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Trading Payment (TPTU)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Trading Payment? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Trading Payment MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TPTU uz vietējām valūtām

1 Trading Payment(TPTU) uz VND
1,973.625
1 Trading Payment(TPTU) uz AUD
A$0.1155
1 Trading Payment(TPTU) uz GBP
0.057
1 Trading Payment(TPTU) uz EUR
0.06525
1 Trading Payment(TPTU) uz USD
$0.075
1 Trading Payment(TPTU) uz MYR
RM0.31425
1 Trading Payment(TPTU) uz TRY
3.15675
1 Trading Payment(TPTU) uz JPY
¥11.475
1 Trading Payment(TPTU) uz ARS
ARS$109.329
1 Trading Payment(TPTU) uz RUB
6.075
1 Trading Payment(TPTU) uz INR
6.65475
1 Trading Payment(TPTU) uz IDR
Rp1,249.9995
1 Trading Payment(TPTU) uz PHP
4.39875
1 Trading Payment(TPTU) uz EGP
￡E.3.5475
1 Trading Payment(TPTU) uz BRL
R$0.405
1 Trading Payment(TPTU) uz CAD
C$0.105
1 Trading Payment(TPTU) uz BDT
9.1425
1 Trading Payment(TPTU) uz NGN
108.225
1 Trading Payment(TPTU) uz COP
$289.575
1 Trading Payment(TPTU) uz ZAR
R.1.31475
1 Trading Payment(TPTU) uz UAH
3.156
1 Trading Payment(TPTU) uz TZS
T.Sh.184.72875
1 Trading Payment(TPTU) uz VES
Bs16.725
1 Trading Payment(TPTU) uz CLP
$70.95
1 Trading Payment(TPTU) uz PKR
Rs21.204
1 Trading Payment(TPTU) uz KZT
39.3075
1 Trading Payment(TPTU) uz THB
฿2.4435
1 Trading Payment(TPTU) uz TWD
NT$2.31975
1 Trading Payment(TPTU) uz AED
د.إ0.27525
1 Trading Payment(TPTU) uz CHF
Fr0.06075
1 Trading Payment(TPTU) uz HKD
HK$0.58275
1 Trading Payment(TPTU) uz AMD
֏28.69125
1 Trading Payment(TPTU) uz MAD
.د.م0.69825
1 Trading Payment(TPTU) uz MXN
$1.401
1 Trading Payment(TPTU) uz SAR
ريال0.28125
1 Trading Payment(TPTU) uz ETB
Br11.4465
1 Trading Payment(TPTU) uz KES
KSh9.68925
1 Trading Payment(TPTU) uz JOD
د.أ0.053175
1 Trading Payment(TPTU) uz PLN
0.27825
1 Trading Payment(TPTU) uz RON
лв0.33225
1 Trading Payment(TPTU) uz SEK
kr0.7185
1 Trading Payment(TPTU) uz BGN
лв0.1275
1 Trading Payment(TPTU) uz HUF
Ft25.3635
1 Trading Payment(TPTU) uz CZK
1.59375
1 Trading Payment(TPTU) uz KWD
د.ك0.023025
1 Trading Payment(TPTU) uz ILS
0.2445
1 Trading Payment(TPTU) uz BOB
Bs0.51825
1 Trading Payment(TPTU) uz AZN
0.1275
1 Trading Payment(TPTU) uz TJS
SM0.6915
1 Trading Payment(TPTU) uz GEL
0.204
1 Trading Payment(TPTU) uz AOA
Kz68.74425
1 Trading Payment(TPTU) uz BHD
.د.ب0.0282
1 Trading Payment(TPTU) uz BMD
$0.075
1 Trading Payment(TPTU) uz DKK
kr0.4875
1 Trading Payment(TPTU) uz HNL
L1.9755
1 Trading Payment(TPTU) uz MUR
3.4425
1 Trading Payment(TPTU) uz NAD
$1.29825
1 Trading Payment(TPTU) uz NOK
kr0.7665
1 Trading Payment(TPTU) uz NZD
$0.13275
1 Trading Payment(TPTU) uz PAB
B/.0.075
1 Trading Payment(TPTU) uz PGK
K0.31575
1 Trading Payment(TPTU) uz QAR
ر.ق0.273
1 Trading Payment(TPTU) uz RSD
дин.7.65825
1 Trading Payment(TPTU) uz UZS
soʻm903.61425
1 Trading Payment(TPTU) uz ALL
L6.30825
1 Trading Payment(TPTU) uz ANG
ƒ0.13425
1 Trading Payment(TPTU) uz AWG
ƒ0.13425
1 Trading Payment(TPTU) uz BBD
$0.15
1 Trading Payment(TPTU) uz BAM
KM0.1275
1 Trading Payment(TPTU) uz BIF
Fr221.175
1 Trading Payment(TPTU) uz BND
$0.0975
1 Trading Payment(TPTU) uz BSD
$0.075
1 Trading Payment(TPTU) uz JMD
$12.03975
1 Trading Payment(TPTU) uz KHR
301.2045
1 Trading Payment(TPTU) uz KMF
Fr31.95
1 Trading Payment(TPTU) uz LAK
1,630.43475
1 Trading Payment(TPTU) uz LKR
රු22.8585
1 Trading Payment(TPTU) uz MDL
L1.2705
1 Trading Payment(TPTU) uz MGA
Ar336.3225
1 Trading Payment(TPTU) uz MOP
P0.6
1 Trading Payment(TPTU) uz MVR
1.155
1 Trading Payment(TPTU) uz MWK
MK130.20825
1 Trading Payment(TPTU) uz MZN
MT4.79625
1 Trading Payment(TPTU) uz NPR
रु10.6395
1 Trading Payment(TPTU) uz PYG
531.9
1 Trading Payment(TPTU) uz RWF
Fr108.675
1 Trading Payment(TPTU) uz SBD
$0.61725
1 Trading Payment(TPTU) uz SCR
1.06275
1 Trading Payment(TPTU) uz SRD
$2.8875
1 Trading Payment(TPTU) uz SVC
$0.65625
1 Trading Payment(TPTU) uz SZL
L1.29825
1 Trading Payment(TPTU) uz TMT
m0.26325
1 Trading Payment(TPTU) uz TND
د.ت0.219975
1 Trading Payment(TPTU) uz TTD
$0.5085
1 Trading Payment(TPTU) uz UGX
Sh261.3
1 Trading Payment(TPTU) uz XAF
Fr42.825
1 Trading Payment(TPTU) uz XCD
$0.2025
1 Trading Payment(TPTU) uz XOF
Fr42.825
1 Trading Payment(TPTU) uz XPF
Fr7.725
1 Trading Payment(TPTU) uz BWP
P1.0125
1 Trading Payment(TPTU) uz BZD
$0.15075
1 Trading Payment(TPTU) uz CVE
$7.22775
1 Trading Payment(TPTU) uz DJF
Fr13.275
1 Trading Payment(TPTU) uz DOP
$4.81875
1 Trading Payment(TPTU) uz DZD
د.ج9.79575
1 Trading Payment(TPTU) uz FJD
$0.171
1 Trading Payment(TPTU) uz GNF
Fr652.125
1 Trading Payment(TPTU) uz GTQ
Q0.5745
1 Trading Payment(TPTU) uz GYD
$15.69
1 Trading Payment(TPTU) uz ISK
kr9.525

Trading Payment resurss

Dziļākai izpratnei par Trading Payment, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Trading Payment vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Trading Payment

Kāda ir Trading Payment (TPTU) vērtība šodien?
Reāllaika TPTU cena USD ir 0.075 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TPTU uz USD cena?
Pašreizējā TPTU uz USD cena ir $ 0.075. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Trading Payment tirgus maksimums?
TPTU tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TPTU apjoms apgrozībā?
TPTU apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TPTU vēsturiski augstākā cena?
TPTU sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TPTU vēsturiski zemākā cena?
TPTU sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TPTU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TPTU tirdzniecības apjoms ir $ 64.47K USD.
Vai TPTU šogad kāps augstāk?
TPTU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TPTU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

