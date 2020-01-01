TPRO Network (TPRO) tokenomika

TPRO Network (TPRO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TPRO Network (TPRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TPRO Network (TPRO) informācija

TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tpro.network
Tehniskais dokuments:
https://doc.tpro.network/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15

TPRO Network (TPRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TPRO Network (TPRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.14B
$ 1.14B$ 1.14B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0254
$ 0.0254$ 0.0254
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001508614715744856
$ 0.001508614715744856$ 0.001508614715744856
Pašreizējā cena:
$ 0.002139
$ 0.002139$ 0.002139

TPRO Network (TPRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TPRO Network (TPRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TPRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TPRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TPRO tokenomiku, uzzini TPRO tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TPRO

Vēlies iekļaut TPRO Network (TPRO) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TPRO iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

TPRO Network (TPRO) cenas vēsture

TPRO cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TPRO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TPRO? Mūsu TPRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.