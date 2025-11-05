BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika TOWNS cena šodien ir 0.00893 USD. Seko līdzi reāllaika TOWNS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOWNS cenas tendenci MEXC.Reāllaika TOWNS cena šodien ir 0.00893 USD. Seko līdzi reāllaika TOWNS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOWNS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TOWNS

TOWNS Cenas informācija

Kas ir TOWNS

TOWNS Tehniskais dokuments

TOWNS Oficiālā tīmekļa vietne

TOWNS Tokenomika

TOWNS Cenas prognoze

TOWNS Vēsture

TOWNS iegādes rokasgrāmata

TOWNS uz bezseguma valūtu konvertētājs

TOWNS Tūlītējie darījumi

TOWNS USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

TOWNS logotips

TOWNS kurss(TOWNS)

1 TOWNS uz USD reāllaika cena:

$0.00893
$0.00893$0.00893
-3.77%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:56 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084
24h zemākā
$ 0.00966
$ 0.00966$ 0.00966
24h augstākā

$ 0.0084
$ 0.0084$ 0.0084

$ 0.00966
$ 0.00966$ 0.00966

$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468

+1.59%

-3.76%

-20.49%

-20.49%

TOWNS (TOWNS) reāllaika cena ir $ 0.00893. Pēdējo 24 stundu laikā TOWNS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0084 līdz augstākajai $ 0.00966, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOWNS visu laiku augstākā cena ir $ 0.08393456874511798, savukārt zemākā - $ 0.00247547300739468.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TOWNS ir mainījies par +1.59% pēdējā stundā, par -3.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TOWNS (TOWNS) tirgus informācija

No.794

$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M

$ 269.28K
$ 269.28K$ 269.28K

$ 136.88M
$ 136.88M$ 136.88M

2.11B
2.11B 2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333

13.76%

BSC

Pašreizējais TOWNS tirgus maksimums ir $ 18.84M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 269.28K. TOWNS apjoms apgrozībā ir 2.11B ar kopējo apjomu 10128333333. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 136.88M.

TOWNS (TOWNS) cenas vēsture USD

Seko TOWNS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0003499-3.76%
30 dienas$ -0.00941-51.31%
60 dienas$ -0.01438-61.70%
90 dienas$ -0.02364-72.59%
TOWNS Cenas izmaiņas šodien

Šodien TOWNS cena mainījās par $ -0.0003499 (-3.76%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

TOWNS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00941 (-51.31%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

TOWNS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TOWNS piedzīvoja izmaiņas $ -0.01438 (-61.70%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

TOWNS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.02364 (-72.59%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu TOWNS (TOWNS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati TOWNS cenas vēstures lapu.

Kas ir TOWNS (TOWNS)?

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu TOWNS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TOWNS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par TOWNS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu TOWNS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

TOWNS cenas prognoze (USD)

Kāda būs TOWNS (TOWNS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TOWNS (TOWNS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TOWNS prognozes.

Apskati TOWNS cenas prognozi!

TOWNS (TOWNS) tokenomika

TOWNS (TOWNS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOWNS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties TOWNS (TOWNS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties TOWNS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties TOWNS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TOWNS uz vietējām valūtām

1 TOWNS(TOWNS) uz VND
234.99295
1 TOWNS(TOWNS) uz AUD
A$0.0137522
1 TOWNS(TOWNS) uz GBP
0.0067868
1 TOWNS(TOWNS) uz EUR
0.0077691
1 TOWNS(TOWNS) uz USD
$0.00893
1 TOWNS(TOWNS) uz MYR
RM0.0374167
1 TOWNS(TOWNS) uz TRY
0.3758637
1 TOWNS(TOWNS) uz JPY
¥1.36629
1 TOWNS(TOWNS) uz ARS
ARS$13.0174396
1 TOWNS(TOWNS) uz RUB
0.72333
1 TOWNS(TOWNS) uz INR
0.7923589
1 TOWNS(TOWNS) uz IDR
Rp148.8332738
1 TOWNS(TOWNS) uz PHP
0.5237445
1 TOWNS(TOWNS) uz EGP
￡E.0.422389
1 TOWNS(TOWNS) uz BRL
R$0.048222
1 TOWNS(TOWNS) uz CAD
C$0.012502
1 TOWNS(TOWNS) uz BDT
1.088567
1 TOWNS(TOWNS) uz NGN
12.88599
1 TOWNS(TOWNS) uz COP
$34.47873
1 TOWNS(TOWNS) uz ZAR
R.0.1565429
1 TOWNS(TOWNS) uz UAH
0.3757744
1 TOWNS(TOWNS) uz TZS
T.Sh.21.9950365
1 TOWNS(TOWNS) uz VES
Bs1.99139
1 TOWNS(TOWNS) uz CLP
$8.44778
1 TOWNS(TOWNS) uz PKR
Rs2.5246896
1 TOWNS(TOWNS) uz KZT
4.680213
1 TOWNS(TOWNS) uz THB
฿0.2909394
1 TOWNS(TOWNS) uz TWD
NT$0.2762049
1 TOWNS(TOWNS) uz AED
د.إ0.0327731
1 TOWNS(TOWNS) uz CHF
Fr0.0072333
1 TOWNS(TOWNS) uz HKD
HK$0.0693861
1 TOWNS(TOWNS) uz AMD
֏3.4161715
1 TOWNS(TOWNS) uz MAD
.د.م0.0831383
1 TOWNS(TOWNS) uz MXN
$0.1668124
1 TOWNS(TOWNS) uz SAR
ريال0.0334875
1 TOWNS(TOWNS) uz ETB
Br1.3628966
1 TOWNS(TOWNS) uz KES
KSh1.1536667
1 TOWNS(TOWNS) uz JOD
د.أ0.00633137
1 TOWNS(TOWNS) uz PLN
0.0331303
1 TOWNS(TOWNS) uz RON
лв0.0395599
1 TOWNS(TOWNS) uz SEK
kr0.0855494
1 TOWNS(TOWNS) uz BGN
лв0.015181
1 TOWNS(TOWNS) uz HUF
Ft3.0199474
1 TOWNS(TOWNS) uz CZK
0.1897625
1 TOWNS(TOWNS) uz KWD
د.ك0.00274151
1 TOWNS(TOWNS) uz ILS
0.0291118
1 TOWNS(TOWNS) uz BOB
Bs0.0617063
1 TOWNS(TOWNS) uz AZN
0.015181
1 TOWNS(TOWNS) uz TJS
SM0.0823346
1 TOWNS(TOWNS) uz GEL
0.0242896
1 TOWNS(TOWNS) uz AOA
Kz8.1851487
1 TOWNS(TOWNS) uz BHD
.د.ب0.00335768
1 TOWNS(TOWNS) uz BMD
$0.00893
1 TOWNS(TOWNS) uz DKK
kr0.058045
1 TOWNS(TOWNS) uz HNL
L0.2352162
1 TOWNS(TOWNS) uz MUR
0.409887
1 TOWNS(TOWNS) uz NAD
$0.1545783
1 TOWNS(TOWNS) uz NOK
kr0.0912646
1 TOWNS(TOWNS) uz NZD
$0.0158061
1 TOWNS(TOWNS) uz PAB
B/.0.00893
1 TOWNS(TOWNS) uz PGK
K0.0375953
1 TOWNS(TOWNS) uz QAR
ر.ق0.0325052
1 TOWNS(TOWNS) uz RSD
дин.0.9118423
1 TOWNS(TOWNS) uz UZS
soʻm107.5903367
1 TOWNS(TOWNS) uz ALL
L0.7511023
1 TOWNS(TOWNS) uz ANG
ƒ0.0159847
1 TOWNS(TOWNS) uz AWG
ƒ0.0159847
1 TOWNS(TOWNS) uz BBD
$0.01786
1 TOWNS(TOWNS) uz BAM
KM0.015181
1 TOWNS(TOWNS) uz BIF
Fr26.33457
1 TOWNS(TOWNS) uz BND
$0.011609
1 TOWNS(TOWNS) uz BSD
$0.00893
1 TOWNS(TOWNS) uz JMD
$1.4335329
1 TOWNS(TOWNS) uz KHR
35.8634158
1 TOWNS(TOWNS) uz KMF
Fr3.80418
1 TOWNS(TOWNS) uz LAK
194.1304309
1 TOWNS(TOWNS) uz LKR
රු2.7216854
1 TOWNS(TOWNS) uz MDL
L0.1512742
1 TOWNS(TOWNS) uz MGA
Ar40.044799
1 TOWNS(TOWNS) uz MOP
P0.07144
1 TOWNS(TOWNS) uz MVR
0.137522
1 TOWNS(TOWNS) uz MWK
MK15.5034623
1 TOWNS(TOWNS) uz MZN
MT0.5710735
1 TOWNS(TOWNS) uz NPR
रु1.2668098
1 TOWNS(TOWNS) uz PYG
63.33156
1 TOWNS(TOWNS) uz RWF
Fr12.93957
1 TOWNS(TOWNS) uz SBD
$0.0734939
1 TOWNS(TOWNS) uz SCR
0.1265381
1 TOWNS(TOWNS) uz SRD
$0.343805
1 TOWNS(TOWNS) uz SVC
$0.0781375
1 TOWNS(TOWNS) uz SZL
L0.1545783
1 TOWNS(TOWNS) uz TMT
m0.0313443
1 TOWNS(TOWNS) uz TND
د.ت0.02619169
1 TOWNS(TOWNS) uz TTD
$0.0605454
1 TOWNS(TOWNS) uz UGX
Sh31.11212
1 TOWNS(TOWNS) uz XAF
Fr5.09903
1 TOWNS(TOWNS) uz XCD
$0.024111
1 TOWNS(TOWNS) uz XOF
Fr5.09903
1 TOWNS(TOWNS) uz XPF
Fr0.91979
1 TOWNS(TOWNS) uz BWP
P0.120555
1 TOWNS(TOWNS) uz BZD
$0.0179493
1 TOWNS(TOWNS) uz CVE
$0.8605841
1 TOWNS(TOWNS) uz DJF
Fr1.58061
1 TOWNS(TOWNS) uz DOP
$0.5737525
1 TOWNS(TOWNS) uz DZD
د.ج1.1663473
1 TOWNS(TOWNS) uz FJD
$0.0203604
1 TOWNS(TOWNS) uz GNF
Fr77.64635
1 TOWNS(TOWNS) uz GTQ
Q0.0684038
1 TOWNS(TOWNS) uz GYD
$1.868156
1 TOWNS(TOWNS) uz ISK
kr1.13411

TOWNS resurss

Dziļākai izpratnei par TOWNS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā TOWNS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par TOWNS

Kāda ir TOWNS (TOWNS) vērtība šodien?
Reāllaika TOWNS cena USD ir 0.00893 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TOWNS uz USD cena?
Pašreizējā TOWNS uz USD cena ir $ 0.00893. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TOWNS tirgus maksimums?
TOWNS tirgus maksimums ir $ 18.84M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TOWNS apjoms apgrozībā?
TOWNS apjoms apgrozībā ir 2.11B USD.
Kāda bija TOWNS vēsturiski augstākā cena?
TOWNS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.08393456874511798 USD apmērā.
Kāda bija TOWNS vēsturiski zemākā cena?
TOWNS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00247547300739468 USD.
Kāds ir TOWNS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TOWNS tirdzniecības apjoms ir $ 269.28K USD.
Vai TOWNS šogad kāps augstāk?
TOWNS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TOWNS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:56 (UTC+8)

TOWNS (TOWNS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TOWNS uz USD kalkulators

Summa

TOWNS
TOWNS
USD
USD

1 TOWNS = 0.00893 USD

Tirgot TOWNS

TOWNS/USDC
$0.00889
$0.00889$0.00889
-4.30%
TOWNS/USDT
$0.00893
$0.00893$0.00893
-3.66%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,333.37
$100,333.37$100,333.37

-2.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,186.47
$3,186.47$3,186.47

-9.14%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.66
$151.66$151.66

-6.08%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1358
$2.1358$2.1358

-6.41%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,333.37
$100,333.37$100,333.37

-2.76%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,186.47
$3,186.47$3,186.47

-9.14%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1358
$2.1358$2.1358

-6.41%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.66
$151.66$151.66

-6.08%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15763
$0.15763$0.15763

-3.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.5000
$3.5000$3.5000

+2,233.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33800
$0.33800$0.33800

+2,103.38%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000229
$0.000000000229$0.000000000229

+166.27%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%