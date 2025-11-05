BiržaDEX+
Papildinformācija par TOWN

TOWN Cenas informācija

Kas ir TOWN

TOWN Tehniskais dokuments

TOWN Oficiālā tīmekļa vietne

TOWN Tokenomika

TOWN Cenas prognoze

TOWN Vēsture

TOWN iegādes rokasgrāmata

TOWN uz bezseguma valūtu konvertētājs

TOWN Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Alttown logotips

Alttown kurss(TOWN)

1 TOWN uz USD reāllaika cena:

$0.0007156
$0.0007156$0.0007156
+1.27%1D
USD
Alttown (TOWN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:49 (UTC+8)

Alttown (TOWN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0007024
$ 0.0007024$ 0.0007024
24h zemākā
$ 0.0007582
$ 0.0007582$ 0.0007582
24h augstākā

$ 0.0007024
$ 0.0007024$ 0.0007024

$ 0.0007582
$ 0.0007582$ 0.0007582

--
----

--
----

+1.28%

+1.27%

-20.44%

-20.44%

Alttown (TOWN) reāllaika cena ir $ 0.0007152. Pēdējo 24 stundu laikā TOWN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0007024 līdz augstākajai $ 0.0007582, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOWN visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TOWN ir mainījies par +1.28% pēdējā stundā, par +1.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Alttown (TOWN) tirgus informācija

--
----

$ 55.14K
$ 55.14K$ 55.14K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Pašreizējais Alttown tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 55.14K. TOWN apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 2000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.43M.

Alttown (TOWN) cenas vēsture USD

Seko Alttown cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000008974+1.27%
30 dienas$ -0.0009828-57.88%
60 dienas$ -0.0038028-84.17%
90 dienas$ -0.0042848-85.70%
Alttown Cenas izmaiņas šodien

Šodien TOWN cena mainījās par $ +0.000008974 (+1.27%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Alttown 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0009828 (-57.88%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Alttown 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TOWN piedzīvoja izmaiņas $ -0.0038028 (-84.17%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Alttown 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0042848 (-85.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Alttown (TOWN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Alttown cenas vēstures lapu.

Kas ir Alttown (TOWN)?

Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.

Alttown ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Alttown ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TOWN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Alttown mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Alttown pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Alttown cenas prognoze (USD)

Kāda būs Alttown (TOWN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Alttown (TOWN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Alttown prognozes.

Apskati Alttown cenas prognozi!

Alttown (TOWN) tokenomika

Alttown (TOWN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOWN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Alttown (TOWN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Alttown? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Alttown MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TOWN uz vietējām valūtām

1 Alttown(TOWN) uz VND
18.820488
1 Alttown(TOWN) uz AUD
A$0.001101408
1 Alttown(TOWN) uz GBP
0.000543552
1 Alttown(TOWN) uz EUR
0.000622224
1 Alttown(TOWN) uz USD
$0.0007152
1 Alttown(TOWN) uz MYR
RM0.002996688
1 Alttown(TOWN) uz TRY
0.030102768
1 Alttown(TOWN) uz JPY
¥0.1094256
1 Alttown(TOWN) uz ARS
ARS$1.042561344
1 Alttown(TOWN) uz RUB
0.0579312
1 Alttown(TOWN) uz INR
0.063459696
1 Alttown(TOWN) uz IDR
Rp11.919995232
1 Alttown(TOWN) uz PHP
0.04194648
1 Alttown(TOWN) uz EGP
￡E.0.03382896
1 Alttown(TOWN) uz BRL
R$0.00386208
1 Alttown(TOWN) uz CAD
C$0.00100128
1 Alttown(TOWN) uz BDT
0.08718288
1 Alttown(TOWN) uz NGN
1.0320336
1 Alttown(TOWN) uz COP
$2.7613872
1 Alttown(TOWN) uz ZAR
R.0.012537456
1 Alttown(TOWN) uz UAH
0.030095616
1 Alttown(TOWN) uz TZS
T.Sh.1.76157336
1 Alttown(TOWN) uz VES
Bs0.1594896
1 Alttown(TOWN) uz CLP
$0.6765792
1 Alttown(TOWN) uz PKR
Rs0.202201344
1 Alttown(TOWN) uz KZT
0.37483632
1 Alttown(TOWN) uz THB
฿0.023301216
1 Alttown(TOWN) uz TWD
NT$0.022121136
1 Alttown(TOWN) uz AED
د.إ0.002624784
1 Alttown(TOWN) uz CHF
Fr0.000579312
1 Alttown(TOWN) uz HKD
HK$0.005557104
1 Alttown(TOWN) uz AMD
֏0.27359976
1 Alttown(TOWN) uz MAD
.د.م0.006658512
1 Alttown(TOWN) uz MXN
$0.013359936
1 Alttown(TOWN) uz SAR
ريال0.002682
1 Alttown(TOWN) uz ETB
Br0.109153824
1 Alttown(TOWN) uz KES
KSh0.092396688
1 Alttown(TOWN) uz JOD
د.أ0.0005070768
1 Alttown(TOWN) uz PLN
0.002653392
1 Alttown(TOWN) uz RON
лв0.003168336
1 Alttown(TOWN) uz SEK
kr0.006851616
1 Alttown(TOWN) uz BGN
лв0.00121584
1 Alttown(TOWN) uz HUF
Ft0.241866336
1 Alttown(TOWN) uz CZK
0.015198
1 Alttown(TOWN) uz KWD
د.ك0.0002195664
1 Alttown(TOWN) uz ILS
0.002331552
1 Alttown(TOWN) uz BOB
Bs0.004942032
1 Alttown(TOWN) uz AZN
0.00121584
1 Alttown(TOWN) uz TJS
SM0.006594144
1 Alttown(TOWN) uz GEL
0.001945344
1 Alttown(TOWN) uz AOA
Kz0.655545168
1 Alttown(TOWN) uz BHD
.د.ب0.0002689152
1 Alttown(TOWN) uz BMD
$0.0007152
1 Alttown(TOWN) uz DKK
kr0.0046488
1 Alttown(TOWN) uz HNL
L0.018838368
1 Alttown(TOWN) uz MUR
0.03282768
1 Alttown(TOWN) uz NAD
$0.012380112
1 Alttown(TOWN) uz NOK
kr0.007309344
1 Alttown(TOWN) uz NZD
$0.001265904
1 Alttown(TOWN) uz PAB
B/.0.0007152
1 Alttown(TOWN) uz PGK
K0.003010992
1 Alttown(TOWN) uz QAR
ر.ق0.002603328
1 Alttown(TOWN) uz RSD
дин.0.073029072
1 Alttown(TOWN) uz UZS
soʻm8.616865488
1 Alttown(TOWN) uz ALL
L0.060155472
1 Alttown(TOWN) uz ANG
ƒ0.001280208
1 Alttown(TOWN) uz AWG
ƒ0.001280208
1 Alttown(TOWN) uz BBD
$0.0014304
1 Alttown(TOWN) uz BAM
KM0.00121584
1 Alttown(TOWN) uz BIF
Fr2.1091248
1 Alttown(TOWN) uz BND
$0.00092976
1 Alttown(TOWN) uz BSD
$0.0007152
1 Alttown(TOWN) uz JMD
$0.114811056
1 Alttown(TOWN) uz KHR
2.872286112
1 Alttown(TOWN) uz KMF
Fr0.3046752
1 Alttown(TOWN) uz LAK
15.547825776
1 Alttown(TOWN) uz LKR
රු0.217978656
1 Alttown(TOWN) uz MDL
L0.012115488
1 Alttown(TOWN) uz MGA
Ar3.20717136
1 Alttown(TOWN) uz MOP
P0.0057216
1 Alttown(TOWN) uz MVR
0.01101408
1 Alttown(TOWN) uz MWK
MK1.241665872
1 Alttown(TOWN) uz MZN
MT0.04573704
1 Alttown(TOWN) uz NPR
रु0.101458272
1 Alttown(TOWN) uz PYG
5.0721984
1 Alttown(TOWN) uz RWF
Fr1.0363248
1 Alttown(TOWN) uz SBD
$0.005886096
1 Alttown(TOWN) uz SCR
0.010134384
1 Alttown(TOWN) uz SRD
$0.0275352
1 Alttown(TOWN) uz SVC
$0.006258
1 Alttown(TOWN) uz SZL
L0.012380112
1 Alttown(TOWN) uz TMT
m0.002510352
1 Alttown(TOWN) uz TND
د.ت0.0020976816
1 Alttown(TOWN) uz TTD
$0.004849056
1 Alttown(TOWN) uz UGX
Sh2.4917568
1 Alttown(TOWN) uz XAF
Fr0.4083792
1 Alttown(TOWN) uz XCD
$0.00193104
1 Alttown(TOWN) uz XOF
Fr0.4083792
1 Alttown(TOWN) uz XPF
Fr0.0736656
1 Alttown(TOWN) uz BWP
P0.0096552
1 Alttown(TOWN) uz BZD
$0.001437552
1 Alttown(TOWN) uz CVE
$0.068923824
1 Alttown(TOWN) uz DJF
Fr0.1265904
1 Alttown(TOWN) uz DOP
$0.0459516
1 Alttown(TOWN) uz DZD
د.ج0.093412272
1 Alttown(TOWN) uz FJD
$0.001630656
1 Alttown(TOWN) uz GNF
Fr6.218664
1 Alttown(TOWN) uz GTQ
Q0.005478432
1 Alttown(TOWN) uz GYD
$0.14961984
1 Alttown(TOWN) uz ISK
kr0.0908304

Alttown resurss

Dziļākai izpratnei par Alttown, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Alttown vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Alttown

Kāda ir Alttown (TOWN) vērtība šodien?
Reāllaika TOWN cena USD ir 0.0007152 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TOWN uz USD cena?
Pašreizējā TOWN uz USD cena ir $ 0.0007152. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Alttown tirgus maksimums?
TOWN tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TOWN apjoms apgrozībā?
TOWN apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TOWN vēsturiski augstākā cena?
TOWN sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TOWN vēsturiski zemākā cena?
TOWN sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TOWN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TOWN tirdzniecības apjoms ir $ 55.14K USD.
Vai TOWN šogad kāps augstāk?
TOWN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TOWN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:49 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TOWN uz USD kalkulators

Summa

TOWN
TOWN
USD
USD

1 TOWN = 0.0007152 USD

Tirgot TOWN

TOWN/USDT
$0.0007156
$0.0007156$0.0007156
+1.87%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

