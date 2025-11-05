TOWER Ecosystem kurss(TOWER)
-0.88%
-3.63%
-24.40%
-24.40%
TOWER Ecosystem (TOWER) reāllaika cena ir $ 0.0007137. Pēdējo 24 stundu laikā TOWER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0006979 līdz augstākajai $ 0.000788, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOWER visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.
Īstermiņa veiktspējas ziņā TOWER ir mainījies par -0.88% pēdējā stundā, par -3.63% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
BASE
Pašreizējais TOWER Ecosystem tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 72.06K. TOWER apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.14M.
Seko TOWER Ecosystem cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000026936
|-3.63%
|30 dienas
|$ -0.0003788
|-34.68%
|60 dienas
|$ -0.0007756
|-52.08%
|90 dienas
|$ -0.0003375
|-32.11%
Šodien TOWER cena mainījās par $ -0.000026936 (-3.63%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0003788 (-34.68%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, TOWER piedzīvoja izmaiņas $ -0.0007756 (-52.08%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0003375 (-32.11%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
Vēlies uzzināt pilnīgu TOWER Ecosystem (TOWER) cenas vēsturi un tās svārstības?
Apskati TOWER Ecosystem cenas vēstures lapu.
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
TOWER Ecosystem ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu TOWER Ecosystem ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TOWER steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par TOWER Ecosystem mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu TOWER Ecosystem pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs TOWER Ecosystem (TOWER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TOWER Ecosystem (TOWER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TOWER Ecosystem prognozes.
Apskati TOWER Ecosystem cenas prognozi!
TOWER Ecosystem (TOWER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOWER tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties TOWER Ecosystem? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties TOWER Ecosystem MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
Dziļākai izpratnei par TOWER Ecosystem, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Summa
1 TOWER = 0.0007136 USD
-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
Momentum
MMT
+2,282.80%
PlayMindProtocol
PMIND
+2,246.80%
Memealchemy
MEAL
+402.89%
DEGENFI
DEGENFI
+165.11%
AEGIS
AEGIS
+81.21%