BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Torum cena šodien ir 0.003187 USD. Seko līdzi reāllaika TORUM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TORUM cenas tendenci MEXC.Reāllaika Torum cena šodien ir 0.003187 USD. Seko līdzi reāllaika TORUM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TORUM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TORUM

TORUM Cenas informācija

Kas ir TORUM

TORUM Tehniskais dokuments

TORUM Oficiālā tīmekļa vietne

TORUM Tokenomika

TORUM Cenas prognoze

TORUM Vēsture

TORUM iegādes rokasgrāmata

TORUM uz bezseguma valūtu konvertētājs

TORUM Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Torum logotips

Torum kurss(TORUM)

1 TORUM uz USD reāllaika cena:

$0.003187
$0.003187$0.003187
-4.80%1D
USD
Torum (TORUM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:35 (UTC+8)

Torum (TORUM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.003022
$ 0.003022$ 0.003022
24h zemākā
$ 0.003646
$ 0.003646$ 0.003646
24h augstākā

$ 0.003022
$ 0.003022$ 0.003022

$ 0.003646
$ 0.003646$ 0.003646

$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967

$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152

+0.40%

-4.80%

-17.99%

-17.99%

Torum (TORUM) reāllaika cena ir $ 0.003187. Pēdējo 24 stundu laikā TORUM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.003022 līdz augstākajai $ 0.003646, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TORUM visu laiku augstākā cena ir $ 2.3939493863553967, savukārt zemākā - $ 0.002637578225314152.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TORUM ir mainījies par +0.40% pēdējā stundā, par -4.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Torum (TORUM) tirgus informācija

No.2321

$ 618.58K
$ 618.58K$ 618.58K

$ 81.75K
$ 81.75K$ 81.75K

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

194.10M
194.10M 194.10M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Pašreizējais Torum tirgus maksimums ir $ 618.58K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 81.75K. TORUM apjoms apgrozībā ir 194.10M ar kopējo apjomu 800000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.55M.

Torum (TORUM) cenas vēsture USD

Seko Torum cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00016069-4.80%
30 dienas$ -0.002349-42.44%
60 dienas$ -0.002228-41.15%
90 dienas$ -0.002921-47.83%
Torum Cenas izmaiņas šodien

Šodien TORUM cena mainījās par $ -0.00016069 (-4.80%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Torum 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002349 (-42.44%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Torum 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TORUM piedzīvoja izmaiņas $ -0.002228 (-41.15%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Torum 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.002921 (-47.83%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Torum (TORUM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Torum cenas vēstures lapu.

Kas ir Torum (TORUM)?

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Torum ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TORUM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Torum mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Torum pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Torum cenas prognoze (USD)

Kāda būs Torum (TORUM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Torum (TORUM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Torum prognozes.

Apskati Torum cenas prognozi!

Torum (TORUM) tokenomika

Torum (TORUM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TORUM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Torum (TORUM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Torum? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Torum MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TORUM uz vietējām valūtām

1 Torum(TORUM) uz VND
83.865905
1 Torum(TORUM) uz AUD
A$0.00490798
1 Torum(TORUM) uz GBP
0.00242212
1 Torum(TORUM) uz EUR
0.00277269
1 Torum(TORUM) uz USD
$0.003187
1 Torum(TORUM) uz MYR
RM0.01335353
1 Torum(TORUM) uz TRY
0.13414083
1 Torum(TORUM) uz JPY
¥0.487611
1 Torum(TORUM) uz ARS
ARS$4.64575364
1 Torum(TORUM) uz RUB
0.258147
1 Torum(TORUM) uz INR
0.28278251
1 Torum(TORUM) uz IDR
Rp53.11664542
1 Torum(TORUM) uz PHP
0.18691755
1 Torum(TORUM) uz EGP
￡E.0.1507451
1 Torum(TORUM) uz BRL
R$0.0172098
1 Torum(TORUM) uz CAD
C$0.0044618
1 Torum(TORUM) uz BDT
0.3884953
1 Torum(TORUM) uz NGN
4.598841
1 Torum(TORUM) uz COP
$12.305007
1 Torum(TORUM) uz ZAR
R.0.05586811
1 Torum(TORUM) uz UAH
0.13410896
1 Torum(TORUM) uz TZS
T.Sh.7.84974035
1 Torum(TORUM) uz VES
Bs0.710701
1 Torum(TORUM) uz CLP
$3.014902
1 Torum(TORUM) uz PKR
Rs0.90102864
1 Torum(TORUM) uz KZT
1.6703067
1 Torum(TORUM) uz THB
฿0.10383246
1 Torum(TORUM) uz TWD
NT$0.09857391
1 Torum(TORUM) uz AED
د.إ0.01169629
1 Torum(TORUM) uz CHF
Fr0.00258147
1 Torum(TORUM) uz HKD
HK$0.02476299
1 Torum(TORUM) uz AMD
֏1.21918685
1 Torum(TORUM) uz MAD
.د.م0.02967097
1 Torum(TORUM) uz MXN
$0.05953316
1 Torum(TORUM) uz SAR
ريال0.01195125
1 Torum(TORUM) uz ETB
Br0.48639994
1 Torum(TORUM) uz KES
KSh0.41172853
1 Torum(TORUM) uz JOD
د.أ0.002259583
1 Torum(TORUM) uz PLN
0.01182377
1 Torum(TORUM) uz RON
лв0.01411841
1 Torum(TORUM) uz SEK
kr0.03053146
1 Torum(TORUM) uz BGN
лв0.0054179
1 Torum(TORUM) uz HUF
Ft1.07777966
1 Torum(TORUM) uz CZK
0.06772375
1 Torum(TORUM) uz KWD
د.ك0.000978409
1 Torum(TORUM) uz ILS
0.01038962
1 Torum(TORUM) uz BOB
Bs0.02202217
1 Torum(TORUM) uz AZN
0.0054179
1 Torum(TORUM) uz TJS
SM0.02938414
1 Torum(TORUM) uz GEL
0.00866864
1 Torum(TORUM) uz AOA
Kz2.92117233
1 Torum(TORUM) uz BHD
.د.ب0.001198312
1 Torum(TORUM) uz BMD
$0.003187
1 Torum(TORUM) uz DKK
kr0.0207155
1 Torum(TORUM) uz HNL
L0.08394558
1 Torum(TORUM) uz MUR
0.1462833
1 Torum(TORUM) uz NAD
$0.05516697
1 Torum(TORUM) uz NOK
kr0.03257114
1 Torum(TORUM) uz NZD
$0.00564099
1 Torum(TORUM) uz PAB
B/.0.003187
1 Torum(TORUM) uz PGK
K0.01341727
1 Torum(TORUM) uz QAR
ر.ق0.01160068
1 Torum(TORUM) uz RSD
дин.0.32542457
1 Torum(TORUM) uz UZS
soʻm38.39758153
1 Torum(TORUM) uz ALL
L0.26805857
1 Torum(TORUM) uz ANG
ƒ0.00570473
1 Torum(TORUM) uz AWG
ƒ0.00570473
1 Torum(TORUM) uz BBD
$0.006374
1 Torum(TORUM) uz BAM
KM0.0054179
1 Torum(TORUM) uz BIF
Fr9.398463
1 Torum(TORUM) uz BND
$0.0041431
1 Torum(TORUM) uz BSD
$0.003187
1 Torum(TORUM) uz JMD
$0.51160911
1 Torum(TORUM) uz KHR
12.79918322
1 Torum(TORUM) uz KMF
Fr1.357662
1 Torum(TORUM) uz LAK
69.28260731
1 Torum(TORUM) uz LKR
රු0.97133386
1 Torum(TORUM) uz MDL
L0.05398778
1 Torum(TORUM) uz MGA
Ar14.2914641
1 Torum(TORUM) uz MOP
P0.025496
1 Torum(TORUM) uz MVR
0.0490798
1 Torum(TORUM) uz MWK
MK5.53298257
1 Torum(TORUM) uz MZN
MT0.20380865
1 Torum(TORUM) uz NPR
रु0.45210782
1 Torum(TORUM) uz PYG
22.602204
1 Torum(TORUM) uz RWF
Fr4.617963
1 Torum(TORUM) uz SBD
$0.02622901
1 Torum(TORUM) uz SCR
0.04515979
1 Torum(TORUM) uz SRD
$0.1226995
1 Torum(TORUM) uz SVC
$0.02788625
1 Torum(TORUM) uz SZL
L0.05516697
1 Torum(TORUM) uz TMT
m0.01118637
1 Torum(TORUM) uz TND
د.ت0.009347471
1 Torum(TORUM) uz TTD
$0.02160786
1 Torum(TORUM) uz UGX
Sh11.103508
1 Torum(TORUM) uz XAF
Fr1.819777
1 Torum(TORUM) uz XCD
$0.0086049
1 Torum(TORUM) uz XOF
Fr1.819777
1 Torum(TORUM) uz XPF
Fr0.328261
1 Torum(TORUM) uz BWP
P0.0430245
1 Torum(TORUM) uz BZD
$0.00640587
1 Torum(TORUM) uz CVE
$0.30713119
1 Torum(TORUM) uz DJF
Fr0.564099
1 Torum(TORUM) uz DOP
$0.20476475
1 Torum(TORUM) uz DZD
د.ج0.41625407
1 Torum(TORUM) uz FJD
$0.00726636
1 Torum(TORUM) uz GNF
Fr27.710965
1 Torum(TORUM) uz GTQ
Q0.02441242
1 Torum(TORUM) uz GYD
$0.6667204
1 Torum(TORUM) uz ISK
kr0.404749

Torum resurss

Dziļākai izpratnei par Torum, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Torum vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Torum

Kāda ir Torum (TORUM) vērtība šodien?
Reāllaika TORUM cena USD ir 0.003187 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TORUM uz USD cena?
Pašreizējā TORUM uz USD cena ir $ 0.003187. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Torum tirgus maksimums?
TORUM tirgus maksimums ir $ 618.58K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TORUM apjoms apgrozībā?
TORUM apjoms apgrozībā ir 194.10M USD.
Kāda bija TORUM vēsturiski augstākā cena?
TORUM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.3939493863553967 USD apmērā.
Kāda bija TORUM vēsturiski zemākā cena?
TORUM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.002637578225314152 USD.
Kāds ir TORUM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TORUM tirdzniecības apjoms ir $ 81.75K USD.
Vai TORUM šogad kāps augstāk?
TORUM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TORUM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:35 (UTC+8)

Torum (TORUM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TORUM uz USD kalkulators

Summa

TORUM
TORUM
USD
USD

1 TORUM = 0.003187 USD

Tirgot TORUM

TORUM/USDT
$0.003187
$0.003187$0.003187
-4.35%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,512.36
$100,512.36$100,512.36

-2.58%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,196.00
$3,196.00$3,196.00

-8.87%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.37
$152.37$152.37

-5.64%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1452
$2.1452$2.1452

-5.99%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,512.36
$100,512.36$100,512.36

-2.58%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,196.00
$3,196.00$3,196.00

-8.87%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1452
$2.1452$2.1452

-5.99%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.37
$152.37$152.37

-5.64%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15841
$0.15841$0.15841

-3.36%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6400
$3.6400$3.6400

+2,326.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.32941
$0.32941$0.32941

+2,047.39%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000228
$0.000000000228$0.000000000228

+165.11%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%