Reāllaika iShares 20 Year ETF cena šodien ir 91.19 USD. Seko līdzi reāllaika TLTON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TLTON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TLTON

TLTON Cenas informācija

Kas ir TLTON

TLTON Oficiālā tīmekļa vietne

TLTON Tokenomika

TLTON Cenas prognoze

TLTON Vēsture

TLTON iegādes rokasgrāmata

TLTON uz bezseguma valūtu konvertētājs

TLTON Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

iShares 20 Year ETF logotips

iShares 20 Year ETF kurss(TLTON)

1 TLTON uz USD reāllaika cena:

$91.19
$91.19$91.19
-0.46%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:00 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 90.72
$ 90.72$ 90.72
24h zemākā
$ 91.79
$ 91.79$ 91.79
24h augstākā

$ 90.72
$ 90.72$ 90.72

$ 91.79
$ 91.79$ 91.79

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.60%

-0.45%

-1.95%

-1.95%

iShares 20 Year ETF (TLTON) reāllaika cena ir $ 91.19. Pēdējo 24 stundu laikā TLTON tika tirgots robežās no zemākās $ 90.72 līdz augstākajai $ 91.79, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TLTON visu laiku augstākā cena ir $ 95.25413241837782, savukārt zemākā - $ 86.39533703543214.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TLTON ir mainījies par -0.60% pēdējā stundā, par -0.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

iShares 20 Year ETF (TLTON) tirgus informācija

No.786

$ 20.59M
$ 20.59M$ 20.59M

$ 58.25K
$ 58.25K$ 58.25K

$ 20.59M
$ 20.59M$ 20.59M

225.81K
225.81K 225.81K

225,810.39617839
225,810.39617839 225,810.39617839

ETH

Pašreizējais iShares 20 Year ETF tirgus maksimums ir $ 20.59M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 58.25K. TLTON apjoms apgrozībā ir 225.81K ar kopējo apjomu 225810.39617839. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.59M.

iShares 20 Year ETF (TLTON) cenas vēsture USD

Seko iShares 20 Year ETF cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.4214-0.45%
30 dienas$ +1.84+2.05%
60 dienas$ +31.19+51.98%
90 dienas$ +31.19+51.98%
iShares 20 Year ETF Cenas izmaiņas šodien

Šodien TLTON cena mainījās par $ -0.4214 (-0.45%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

iShares 20 Year ETF 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +1.84 (+2.05%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

iShares 20 Year ETF 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TLTON piedzīvoja izmaiņas $ +31.19 (+51.98%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

iShares 20 Year ETF 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +31.19 (+51.98%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu iShares 20 Year ETF (TLTON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati iShares 20 Year ETF cenas vēstures lapu.

Kas ir iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu iShares 20 Year ETF ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TLTON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par iShares 20 Year ETF mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu iShares 20 Year ETF pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

iShares 20 Year ETF cenas prognoze (USD)

Kāda būs iShares 20 Year ETF (TLTON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu iShares 20 Year ETF (TLTON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa iShares 20 Year ETF prognozes.

Apskati iShares 20 Year ETF cenas prognozi!

iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomika

iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TLTON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties iShares 20 Year ETF (TLTON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties iShares 20 Year ETF? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties iShares 20 Year ETF MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TLTON uz vietējām valūtām

iShares 20 Year ETF resurss

Dziļākai izpratnei par iShares 20 Year ETF, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā iShares 20 Year ETF vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par iShares 20 Year ETF

Kāda ir iShares 20 Year ETF (TLTON) vērtība šodien?
Reāllaika TLTON cena USD ir 91.19 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TLTON uz USD cena?
Pašreizējā TLTON uz USD cena ir $ 91.19. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir iShares 20 Year ETF tirgus maksimums?
TLTON tirgus maksimums ir $ 20.59M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TLTON apjoms apgrozībā?
TLTON apjoms apgrozībā ir 225.81K USD.
Kāda bija TLTON vēsturiski augstākā cena?
TLTON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 95.25413241837782 USD apmērā.
Kāda bija TLTON vēsturiski zemākā cena?
TLTON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 86.39533703543214 USD.
Kāds ir TLTON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TLTON tirdzniecības apjoms ir $ 58.25K USD.
Vai TLTON šogad kāps augstāk?
TLTON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TLTON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:14:00 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

