Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Alien Worlds Trilium (TLM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Alien Worlds Trilium (TLM) informācija

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://alienworlds.io
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing
Bloku pārlūks:
https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 29.05M
$ 29.05M
Kopējais apjoms:
$ 6.80B
$ 6.80B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.08B
$ 6.08B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 47.79M
$ 47.79M
Visu laiku augstākā cena:
$ 7.2
$ 7.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003505173460773351
$ 0.003505173460773351
Pašreizējā cena:
$ 0.004779
$ 0.004779

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TLM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TLM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TLM tokenomiku, uzzini TLM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TLM

Vēlies iekļaut Alien Worlds Trilium (TLM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TLM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Alien Worlds Trilium (TLM) cenas vēsture

TLM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TLM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TLM? Mūsu TLM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.