Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Tajir Tech Hub (TJRM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Tajir Tech Hub (TJRM) informācija

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.tajirtechhub.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.20M
Kopējais apjoms:
$ 749.95M
Apjoms apgrozībā:
$ 644.95M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.88M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.17
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.004719237141756602
Pašreizējā cena:
$ 0.00651
Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Tajir Tech Hub (TJRM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TJRM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TJRM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TJRM tokenomiku, uzzini TJRM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TJRM

Vēlies iekļaut Tajir Tech Hub (TJRM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TJRM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Tajir Tech Hub (TJRM) cenas vēsture

TJRM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TJRM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TJRM? Mūsu TJRM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.