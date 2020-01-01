Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Tiger Shark (TIGERSHARK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Tiger Shark (TIGERSHARK) informācija

$TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges.

https://tigershark.global/
https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump

Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.05M
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1000.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.05M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0623
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002336046284428384
Pašreizējā cena:
$ 0.003049
Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Tiger Shark (TIGERSHARK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TIGERSHARK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TIGERSHARK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TIGERSHARK tokenomiku, uzzini TIGERSHARK tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

