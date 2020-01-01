Throne (THN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Throne (THN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Throne (THN) informācija

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.thronelabs.io/
Tehniskais dokuments:
https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9

Throne (THN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Throne (THN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 104.37K
Kopējais apjoms:
$ 1.97B
Apjoms apgrozībā:
$ 390.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 527.31K
Visu laiku augstākā cena:
$ 10
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000203861055076626
Pašreizējā cena:
$ 0.0002671
Throne (THN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Throne (THN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais THN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu THN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti THN tokenomiku, uzzini THN tokena reāllaika cenu!

