Reāllaika THINK Token cena šodien ir 0.00567 USD. Seko līdzi reāllaika THINK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati THINK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par THINK

THINK Cenas informācija

Kas ir THINK

THINK Tehniskais dokuments

THINK Oficiālā tīmekļa vietne

THINK Tokenomika

THINK Cenas prognoze

THINK Vēsture

THINK iegādes rokasgrāmata

THINK uz bezseguma valūtu konvertētājs

THINK Token logotips

THINK Token kurss(THINK)

1 THINK uz USD reāllaika cena:

$0.00567
$0.00567
-1.73%1D
USD
THINK Token (THINK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:45 (UTC+8)

THINK Token (THINK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00545
$ 0.00545
24h zemākā
$ 0.00631
$ 0.00631
24h augstākā

$ 0.00545
$ 0.00545

$ 0.00631
$ 0.00631

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356

-0.88%

-1.73%

-14.23%

-14.23%

THINK Token (THINK) reāllaika cena ir $ 0.00567. Pēdējo 24 stundu laikā THINK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00545 līdz augstākajai $ 0.00631, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. THINK visu laiku augstākā cena ir $ 0.09159672574773454, savukārt zemākā - $ 0.004525510452854356.

Īstermiņa veiktspējas ziņā THINK ir mainījies par -0.88% pēdējā stundā, par -1.73% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

THINK Token (THINK) tirgus informācija

No.3973

$ 0.00
$ 0.00

$ 51.64K
$ 51.64K

$ 5.67M
$ 5.67M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

Pašreizējais THINK Token tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 51.64K. THINK apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.67M.

THINK Token (THINK) cenas vēsture USD

Seko THINK Token cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0000998-1.73%
30 dienas$ -0.00155-21.47%
60 dienas$ -0.00763-57.37%
90 dienas$ -0.01792-75.97%
THINK Token Cenas izmaiņas šodien

Šodien THINK cena mainījās par $ -0.0000998 (-1.73%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

THINK Token 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00155 (-21.47%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

THINK Token 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, THINK piedzīvoja izmaiņas $ -0.00763 (-57.37%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

THINK Token 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01792 (-75.97%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu THINK Token (THINK) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati THINK Token cenas vēstures lapu.

Kas ir THINK Token (THINK)?

THINK Token ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu THINK Token ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt THINK steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par THINK Token mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu THINK Token pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

THINK Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs THINK Token (THINK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu THINK Token (THINK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa THINK Token prognozes.

Apskati THINK Token cenas prognozi!

THINK Token (THINK) tokenomika

THINK Token (THINK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par THINK tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties THINK Token (THINK)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties THINK Token? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties THINK Token MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

kr0.72009

THINK Token resurss

Dziļākai izpratnei par THINK Token, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā THINK Token vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par THINK Token

Kāda ir THINK Token (THINK) vērtība šodien?
Reāllaika THINK cena USD ir 0.00567 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā THINK uz USD cena?
Pašreizējā THINK uz USD cena ir $ 0.00567. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir THINK Token tirgus maksimums?
THINK tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir THINK apjoms apgrozībā?
THINK apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija THINK vēsturiski augstākā cena?
THINK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.09159672574773454 USD apmērā.
Kāda bija THINK vēsturiski zemākā cena?
THINK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.004525510452854356 USD.
Kāds ir THINK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu THINK tirdzniecības apjoms ir $ 51.64K USD.
Vai THINK šogad kāps augstāk?
THINK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati THINK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.00567
