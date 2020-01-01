THENA (THE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par THENA (THE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

THENA (THE) informācija

The vision of THENA is to become the “SuperApp” platform set to onboard the masses, on-chain, with a CEX-grade experience. THENA has a versatile approach as we envision to become the most modular liquidity layer ever built to corner any type of liquidity needs from our Partners: Stablecoins, LSTs, Tokenized RWAs, Memecoins, AI tokens etc…

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://thena.fi/
Tehniskais dokuments:
https://thena.gitbook.io/thena/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11

THENA (THE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos THENA (THE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 36.85M
Kopējais apjoms:
$ 263.52M
Apjoms apgrozībā:
$ 111.47M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 107.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.4676
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.07220387483514598
Pašreizējā cena:
$ 0.3306
THENA (THE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

THENA (THE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais THE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu THE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti THE tokenomiku, uzzini THE tokena reāllaika cenu!

Atruna

