TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TOKYO GAMES TOKEN (TGT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) informācija

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tokyogamestoken.com/
Tehniskais dokuments:
https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html
Bloku pārlūks:
https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 592.15K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 160.82M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.68M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.25585
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003002904887094426
Pašreizējā cena:
$ 0.003682
TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TGT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TGT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TGT tokenomiku, uzzini TGT tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.