Titan (TES) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Titan (TES), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Titan (TES) informācija

Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://titantrading.io/
Tehniskais dokuments:
https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C

Titan (TES) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Titan (TES) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.32K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 613.20K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.1972
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.003076060331263499
Pašreizējā cena:
$ 0.006132
Titan (TES) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Titan (TES) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TES tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TES tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TES tokenomiku, uzzini TES tokena reāllaika cenu!

Titan (TES) cenas vēsture

TES cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TES cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TES? Mūsu TES cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.