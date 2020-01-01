Terraport (TERRA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Terraport (TERRA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Terraport (TERRA) informācija

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://terraport.finance
Tehniskais dokuments:
https://terraport.gitbook.io/terraport-docs/
Bloku pārlūks:
https://finder.terraport.finance/mainnet/address/terra1ex0hjv3wurhj4wgup4jzlzaqj4av6xqd8le4etml7rg9rs207y4s8cdvrp

Terraport (TERRA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Terraport (TERRA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 641.38M
$ 641.38M$ 641.38M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.19M
$ 3.19M$ 3.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.12538
$ 0.12538$ 0.12538
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002779654513498339
$ 0.002779654513498339$ 0.002779654513498339
Pašreizējā cena:
$ 0.00498
$ 0.00498$ 0.00498

Terraport (TERRA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Terraport (TERRA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TERRA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TERRA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TERRA tokenomiku, uzzini TERRA tokena reāllaika cenu!

Terraport (TERRA) cenas vēsture

TERRA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TERRA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TERRA? Mūsu TERRA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

