Tordess (TDS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Tordess (TDS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Tordess (TDS) informācija

Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tordess.com
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x82f0508797a7167add9274b3aee4293158a8645e

Tordess (TDS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Tordess (TDS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.3179
$ 0.3179$ 0.3179
Visu laiku zemākā cena:
Pašreizējā cena:
$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219

Tordess (TDS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Tordess (TDS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TDS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TDS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TDS tokenomiku, uzzini TDS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TDS

Vēlies iekļaut Tordess (TDS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TDS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Tordess (TDS) cenas vēsture

TDS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TDS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TDS? Mūsu TDS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.