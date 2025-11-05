BiržaDEX+
Reāllaika TCOM Global cena šodien ir 0.05986 USD. Seko līdzi reāllaika TCOM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TCOM cenas tendenci MEXC.

TCOM Global logotips

TCOM Global kurss(TCOM)

1 TCOM uz USD reāllaika cena:

$0.05986
$0.05986$0.05986
-2.34%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:38 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.05614
$ 0.05614$ 0.05614
24h zemākā
$ 0.06539
$ 0.06539$ 0.06539
24h augstākā

$ 0.05614
$ 0.05614$ 0.05614

$ 0.06539
$ 0.06539$ 0.06539

--
----

--
----

+0.30%

-2.34%

+61.13%

+61.13%

TCOM Global (TCOM) reāllaika cena ir $ 0.05986. Pēdējo 24 stundu laikā TCOM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.05614 līdz augstākajai $ 0.06539, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TCOM visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TCOM ir mainījies par +0.30% pēdējā stundā, par -2.34% pēdējo 24 stundu laikā un par +61.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TCOM Global (TCOM) tirgus informācija

--
----

$ 150.85K
$ 150.85K$ 150.85K

$ 59.86M
$ 59.86M$ 59.86M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais TCOM Global tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 150.85K. TCOM apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 59.86M.

TCOM Global (TCOM) cenas vēsture USD

Seko TCOM Global cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0014343-2.34%
30 dienas$ +0.03592+150.04%
60 dienas$ +0.04378+272.26%
90 dienas$ +0.03986+199.30%
TCOM Global Cenas izmaiņas šodien

Šodien TCOM cena mainījās par $ -0.0014343 (-2.34%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

TCOM Global 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.03592 (+150.04%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

TCOM Global 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TCOM piedzīvoja izmaiņas $ +0.04378 (+272.26%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

TCOM Global 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.03986 (+199.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu TCOM Global (TCOM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati TCOM Global cenas vēstures lapu.

Kas ir TCOM Global (TCOM)?

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu TCOM Global ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TCOM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par TCOM Global mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu TCOM Global pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

TCOM Global cenas prognoze (USD)

Kāda būs TCOM Global (TCOM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TCOM Global (TCOM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TCOM Global prognozes.

Apskati TCOM Global cenas prognozi!

TCOM Global (TCOM) tokenomika

TCOM Global (TCOM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TCOM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties TCOM Global (TCOM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties TCOM Global? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties TCOM Global MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TCOM uz vietējām valūtām

1 TCOM Global(TCOM) uz VND
1,575.2159
1 TCOM Global(TCOM) uz AUD
A$0.0921844
1 TCOM Global(TCOM) uz GBP
0.0454936
1 TCOM Global(TCOM) uz EUR
0.0520782
1 TCOM Global(TCOM) uz USD
$0.05986
1 TCOM Global(TCOM) uz MYR
RM0.2508134
1 TCOM Global(TCOM) uz TRY
2.5195074
1 TCOM Global(TCOM) uz JPY
¥9.15858
1 TCOM Global(TCOM) uz ARS
ARS$87.2591192
1 TCOM Global(TCOM) uz RUB
4.84866
1 TCOM Global(TCOM) uz INR
5.3113778
1 TCOM Global(TCOM) uz IDR
Rp997.6662676
1 TCOM Global(TCOM) uz PHP
3.510789
1 TCOM Global(TCOM) uz EGP
￡E.2.831378
1 TCOM Global(TCOM) uz BRL
R$0.323244
1 TCOM Global(TCOM) uz CAD
C$0.083804
1 TCOM Global(TCOM) uz BDT
7.296934
1 TCOM Global(TCOM) uz NGN
86.37798
1 TCOM Global(TCOM) uz COP
$231.11946
1 TCOM Global(TCOM) uz ZAR
R.1.0493458
1 TCOM Global(TCOM) uz UAH
2.5189088
1 TCOM Global(TCOM) uz TZS
T.Sh.147.438173
1 TCOM Global(TCOM) uz VES
Bs13.34878
1 TCOM Global(TCOM) uz CLP
$56.62756
1 TCOM Global(TCOM) uz PKR
Rs16.9236192
1 TCOM Global(TCOM) uz KZT
31.372626
1 TCOM Global(TCOM) uz THB
฿1.9502388
1 TCOM Global(TCOM) uz TWD
NT$1.8514698
1 TCOM Global(TCOM) uz AED
د.إ0.2196862
1 TCOM Global(TCOM) uz CHF
Fr0.0484866
1 TCOM Global(TCOM) uz HKD
HK$0.4651122
1 TCOM Global(TCOM) uz AMD
֏22.899443
1 TCOM Global(TCOM) uz MAD
.د.م0.5572966
1 TCOM Global(TCOM) uz MXN
$1.1181848
1 TCOM Global(TCOM) uz SAR
ريال0.224475
1 TCOM Global(TCOM) uz ETB
Br9.1358332
1 TCOM Global(TCOM) uz KES
KSh7.7333134
1 TCOM Global(TCOM) uz JOD
د.أ0.04244074
1 TCOM Global(TCOM) uz PLN
0.2220806
1 TCOM Global(TCOM) uz RON
лв0.2651798
1 TCOM Global(TCOM) uz SEK
kr0.5734588
1 TCOM Global(TCOM) uz BGN
лв0.101762
1 TCOM Global(TCOM) uz HUF
Ft20.2434548
1 TCOM Global(TCOM) uz CZK
1.272025
1 TCOM Global(TCOM) uz KWD
د.ك0.01837702
1 TCOM Global(TCOM) uz ILS
0.1951436
1 TCOM Global(TCOM) uz BOB
Bs0.4136326
1 TCOM Global(TCOM) uz AZN
0.101762
1 TCOM Global(TCOM) uz TJS
SM0.5519092
1 TCOM Global(TCOM) uz GEL
0.1628192
1 TCOM Global(TCOM) uz AOA
Kz54.8670774
1 TCOM Global(TCOM) uz BHD
.د.ب0.02250736
1 TCOM Global(TCOM) uz BMD
$0.05986
1 TCOM Global(TCOM) uz DKK
kr0.38909
1 TCOM Global(TCOM) uz HNL
L1.5767124
1 TCOM Global(TCOM) uz MUR
2.747574
1 TCOM Global(TCOM) uz NAD
$1.0361766
1 TCOM Global(TCOM) uz NOK
kr0.6117692
1 TCOM Global(TCOM) uz NZD
$0.1059522
1 TCOM Global(TCOM) uz PAB
B/.0.05986
1 TCOM Global(TCOM) uz PGK
K0.2520106
1 TCOM Global(TCOM) uz QAR
ر.ق0.2178904
1 TCOM Global(TCOM) uz RSD
дин.6.1123046
1 TCOM Global(TCOM) uz UZS
soʻm721.2046534
1 TCOM Global(TCOM) uz ALL
L5.0348246
1 TCOM Global(TCOM) uz ANG
ƒ0.1071494
1 TCOM Global(TCOM) uz AWG
ƒ0.1071494
1 TCOM Global(TCOM) uz BBD
$0.11972
1 TCOM Global(TCOM) uz BAM
KM0.101762
1 TCOM Global(TCOM) uz BIF
Fr176.52714
1 TCOM Global(TCOM) uz BND
$0.077818
1 TCOM Global(TCOM) uz BSD
$0.05986
1 TCOM Global(TCOM) uz JMD
$9.6093258
1 TCOM Global(TCOM) uz KHR
240.4013516
1 TCOM Global(TCOM) uz KMF
Fr25.50036
1 TCOM Global(TCOM) uz LAK
1,301.3043218
1 TCOM Global(TCOM) uz LKR
රු18.2441308
1 TCOM Global(TCOM) uz MDL
L1.0140284
1 TCOM Global(TCOM) uz MGA
Ar268.430198
1 TCOM Global(TCOM) uz MOP
P0.47888
1 TCOM Global(TCOM) uz MVR
0.921844
1 TCOM Global(TCOM) uz MWK
MK103.9235446
1 TCOM Global(TCOM) uz MZN
MT3.828047
1 TCOM Global(TCOM) uz NPR
रु8.4917396
1 TCOM Global(TCOM) uz PYG
424.52712
1 TCOM Global(TCOM) uz RWF
Fr86.73714
1 TCOM Global(TCOM) uz SBD
$0.4926478
1 TCOM Global(TCOM) uz SCR
0.8482162
1 TCOM Global(TCOM) uz SRD
$2.30461
1 TCOM Global(TCOM) uz SVC
$0.523775
1 TCOM Global(TCOM) uz SZL
L1.0361766
1 TCOM Global(TCOM) uz TMT
m0.2101086
1 TCOM Global(TCOM) uz TND
د.ت0.17556938
1 TCOM Global(TCOM) uz TTD
$0.4058508
1 TCOM Global(TCOM) uz UGX
Sh208.55224
1 TCOM Global(TCOM) uz XAF
Fr34.18006
1 TCOM Global(TCOM) uz XCD
$0.161622
1 TCOM Global(TCOM) uz XOF
Fr34.18006
1 TCOM Global(TCOM) uz XPF
Fr6.16558
1 TCOM Global(TCOM) uz BWP
P0.80811
1 TCOM Global(TCOM) uz BZD
$0.1203186
1 TCOM Global(TCOM) uz CVE
$5.7687082
1 TCOM Global(TCOM) uz DJF
Fr10.59522
1 TCOM Global(TCOM) uz DOP
$3.846005
1 TCOM Global(TCOM) uz DZD
د.ج7.8183146
1 TCOM Global(TCOM) uz FJD
$0.1364808
1 TCOM Global(TCOM) uz GNF
Fr520.4827
1 TCOM Global(TCOM) uz GTQ
Q0.4585276
1 TCOM Global(TCOM) uz GYD
$12.522712
1 TCOM Global(TCOM) uz ISK
kr7.60222

TCOM Global resurss

Dziļākai izpratnei par TCOM Global, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā TCOM Global vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par TCOM Global

Kāda ir TCOM Global (TCOM) vērtība šodien?
Reāllaika TCOM cena USD ir 0.05986 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TCOM uz USD cena?
Pašreizējā TCOM uz USD cena ir $ 0.05986. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TCOM Global tirgus maksimums?
TCOM tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TCOM apjoms apgrozībā?
TCOM apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TCOM vēsturiski augstākā cena?
TCOM sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TCOM vēsturiski zemākā cena?
TCOM sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TCOM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TCOM tirdzniecības apjoms ir $ 150.85K USD.
Vai TCOM šogad kāps augstāk?
TCOM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TCOM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:38 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,565.88
$100,565.88$100,565.88

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,197.88
$3,197.88$3,197.88

-8.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.66
$152.66$152.66

-5.46%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1485
$2.1485$2.1485

-5.85%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,565.88
$100,565.88$100,565.88

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,197.88
$3,197.88$3,197.88

-8.82%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.66
$152.66$152.66

-5.46%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1485
$2.1485$2.1485

-5.85%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15861
$0.15861$0.15861

-3.24%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6708
$3.6708$3.6708

+2,347.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30240
$0.30240$0.30240

+1,871.31%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000239
$0.000000000239$0.000000000239

+177.90%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%