Taraxa Coin (TARA) tokenomika

Taraxa Coin (TARA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Taraxa Coin (TARA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Taraxa Coin (TARA) informācija

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.taraxa.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.taraxa.io/
Bloku pārlūks:
https://mainnet.explorer.taraxa.io/

Taraxa Coin (TARA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Taraxa Coin (TARA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.02M
$ 10.02M$ 10.02M
Kopējais apjoms:
$ 10.84B
$ 10.84B$ 10.84B
Apjoms apgrozībā:
$ 5.56B
$ 5.56B$ 5.56B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 21.61M
$ 21.61M$ 21.61M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.119
$ 0.119$ 0.119
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000591558231188284
$ 0.000591558231188284$ 0.000591558231188284
Pašreizējā cena:
$ 0.0018011
$ 0.0018011$ 0.0018011

Taraxa Coin (TARA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Taraxa Coin (TARA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TARA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TARA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TARA tokenomiku, uzzini TARA tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TARA

Vēlies iekļaut Taraxa Coin (TARA) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TARA iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Taraxa Coin (TARA) cenas vēsture

TARA cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TARA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TARA? Mūsu TARA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.