TAO Inu (TAONU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TAO Inu (TAONU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TAO Inu (TAONU) informācija

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.taoinu.com
Tehniskais dokuments:
https://www.taoinu.com/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f

TAO Inu (TAONU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TAO Inu (TAONU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 926.67M
$ 926.67M$ 926.67M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03494
$ 0.03494$ 0.03494
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064
Pašreizējā cena:
$ 0.002027
$ 0.002027$ 0.002027

TAO Inu (TAONU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TAO Inu (TAONU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TAONU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TAONU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TAONU tokenomiku, uzzini TAONU tokena reāllaika cenu!

Atruna

