Reāllaika PrompTale AI cena šodien ir 0.002044 USD. Seko līdzi reāllaika TALE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TALE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TALE

TALE Cenas informācija

Kas ir TALE

TALE Tehniskais dokuments

TALE Oficiālā tīmekļa vietne

TALE Tokenomika

TALE Cenas prognoze

TALE Vēsture

TALE iegādes rokasgrāmata

TALE uz bezseguma valūtu konvertētājs

TALE Tūlītējie darījumi

TALE USDT-M Futures

PrompTale AI logotips

PrompTale AI kurss(TALE)

1 TALE uz USD reāllaika cena:

$0.002044
-14.26%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:09 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00203
24h zemākā
$ 0.002678
24h augstākā

$ 0.00203
$ 0.002678
$ 0.3090272322133998
$ 0.002389174680752673
-9.08%

-14.26%

-32.17%

-32.17%

PrompTale AI (TALE) reāllaika cena ir $ 0.002044. Pēdējo 24 stundu laikā TALE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00203 līdz augstākajai $ 0.002678, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TALE visu laiku augstākā cena ir $ 0.3090272322133998, savukārt zemākā - $ 0.002389174680752673.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TALE ir mainījies par -9.08% pēdējā stundā, par -14.26% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PrompTale AI (TALE) tirgus informācija

No.2775

$ 207.25K
$ 30.17K
$ 1.02M
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

Pašreizējais PrompTale AI tirgus maksimums ir $ 207.25K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 30.17K. TALE apjoms apgrozībā ir 101.39M ar kopējo apjomu 500000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.02M.

PrompTale AI (TALE) cenas vēsture USD

Seko PrompTale AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00033995-14.26%
30 dienas$ -0.002927-58.89%
60 dienas$ -0.000956-31.87%
90 dienas$ -0.003866-65.42%
PrompTale AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien TALE cena mainījās par $ -0.00033995 (-14.26%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PrompTale AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002927 (-58.89%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PrompTale AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TALE piedzīvoja izmaiņas $ -0.000956 (-31.87%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PrompTale AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.003866 (-65.42%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PrompTale AI (TALE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PrompTale AI cenas vēstures lapu.

Kas ir PrompTale AI (TALE)?

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PrompTale AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TALE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PrompTale AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PrompTale AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PrompTale AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs PrompTale AI (TALE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PrompTale AI (TALE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PrompTale AI prognozes.

Apskati PrompTale AI cenas prognozi!

PrompTale AI (TALE) tokenomika

PrompTale AI (TALE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TALE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PrompTale AI (TALE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PrompTale AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PrompTale AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TALE uz vietējām valūtām

1 PrompTale AI(TALE) uz VND
53.78786
1 PrompTale AI(TALE) uz AUD
A$0.00314776
1 PrompTale AI(TALE) uz GBP
0.00155344
1 PrompTale AI(TALE) uz EUR
0.00177828
1 PrompTale AI(TALE) uz USD
$0.002044
1 PrompTale AI(TALE) uz MYR
RM0.00856436
1 PrompTale AI(TALE) uz TRY
0.08603196
1 PrompTale AI(TALE) uz JPY
¥0.312732
1 PrompTale AI(TALE) uz ARS
ARS$2.97957968
1 PrompTale AI(TALE) uz RUB
0.165564
1 PrompTale AI(TALE) uz INR
0.18136412
1 PrompTale AI(TALE) uz IDR
Rp34.06665304
1 PrompTale AI(TALE) uz PHP
0.1198806
1 PrompTale AI(TALE) uz EGP
￡E.0.0966812
1 PrompTale AI(TALE) uz BRL
R$0.0110376
1 PrompTale AI(TALE) uz CAD
C$0.0028616
1 PrompTale AI(TALE) uz BDT
0.2491636
1 PrompTale AI(TALE) uz NGN
2.949492
1 PrompTale AI(TALE) uz COP
$7.891884
1 PrompTale AI(TALE) uz ZAR
R.0.03583132
1 PrompTale AI(TALE) uz UAH
0.08601152
1 PrompTale AI(TALE) uz TZS
T.Sh.5.0344742
1 PrompTale AI(TALE) uz VES
Bs0.455812
1 PrompTale AI(TALE) uz CLP
$1.933624
1 PrompTale AI(TALE) uz PKR
Rs0.57787968
1 PrompTale AI(TALE) uz KZT
1.0712604
1 PrompTale AI(TALE) uz THB
฿0.06659352
1 PrompTale AI(TALE) uz TWD
NT$0.06322092
1 PrompTale AI(TALE) uz AED
د.إ0.00750148
1 PrompTale AI(TALE) uz CHF
Fr0.00165564
1 PrompTale AI(TALE) uz HKD
HK$0.01588188
1 PrompTale AI(TALE) uz AMD
֏0.7819322
1 PrompTale AI(TALE) uz MAD
.د.م0.01902964
1 PrompTale AI(TALE) uz MXN
$0.03818192
1 PrompTale AI(TALE) uz SAR
ريال0.007665
1 PrompTale AI(TALE) uz ETB
Br0.31195528
1 PrompTale AI(TALE) uz KES
KSh0.26406436
1 PrompTale AI(TALE) uz JOD
د.أ0.001449196
1 PrompTale AI(TALE) uz PLN
0.00758324
1 PrompTale AI(TALE) uz RON
лв0.00905492
1 PrompTale AI(TALE) uz SEK
kr0.01958152
1 PrompTale AI(TALE) uz BGN
лв0.0034748
1 PrompTale AI(TALE) uz HUF
Ft0.69123992
1 PrompTale AI(TALE) uz CZK
0.043435
1 PrompTale AI(TALE) uz KWD
د.ك0.000627508
1 PrompTale AI(TALE) uz ILS
0.00666344
1 PrompTale AI(TALE) uz BOB
Bs0.01412404
1 PrompTale AI(TALE) uz AZN
0.0034748
1 PrompTale AI(TALE) uz TJS
SM0.01884568
1 PrompTale AI(TALE) uz GEL
0.00555968
1 PrompTale AI(TALE) uz AOA
Kz1.87350996
1 PrompTale AI(TALE) uz BHD
.د.ب0.000768544
1 PrompTale AI(TALE) uz BMD
$0.002044
1 PrompTale AI(TALE) uz DKK
kr0.013286
1 PrompTale AI(TALE) uz HNL
L0.05383896
1 PrompTale AI(TALE) uz MUR
0.0938196
1 PrompTale AI(TALE) uz NAD
$0.03538164
1 PrompTale AI(TALE) uz NOK
kr0.02088968
1 PrompTale AI(TALE) uz NZD
$0.00361788
1 PrompTale AI(TALE) uz PAB
B/.0.002044
1 PrompTale AI(TALE) uz PGK
K0.00860524
1 PrompTale AI(TALE) uz QAR
ر.ق0.00744016
1 PrompTale AI(TALE) uz RSD
дин.0.20871284
1 PrompTale AI(TALE) uz UZS
soʻm24.62650036
1 PrompTale AI(TALE) uz ALL
L0.17192084
1 PrompTale AI(TALE) uz ANG
ƒ0.00365876
1 PrompTale AI(TALE) uz AWG
ƒ0.00365876
1 PrompTale AI(TALE) uz BBD
$0.004088
1 PrompTale AI(TALE) uz BAM
KM0.0034748
1 PrompTale AI(TALE) uz BIF
Fr6.027756
1 PrompTale AI(TALE) uz BND
$0.0026572
1 PrompTale AI(TALE) uz BSD
$0.002044
1 PrompTale AI(TALE) uz JMD
$0.32812332
1 PrompTale AI(TALE) uz KHR
8.20882664
1 PrompTale AI(TALE) uz KMF
Fr0.870744
1 PrompTale AI(TALE) uz LAK
44.43478172
1 PrompTale AI(TALE) uz LKR
රු0.62297032
1 PrompTale AI(TALE) uz MDL
L0.03462536
1 PrompTale AI(TALE) uz MGA
Ar9.1659092
1 PrompTale AI(TALE) uz MOP
P0.016352
1 PrompTale AI(TALE) uz MVR
0.0314776
1 PrompTale AI(TALE) uz MWK
MK3.54860884
1 PrompTale AI(TALE) uz MZN
MT0.1307138
1 PrompTale AI(TALE) uz NPR
रु0.28996184
1 PrompTale AI(TALE) uz PYG
14.496048
1 PrompTale AI(TALE) uz RWF
Fr2.961756
1 PrompTale AI(TALE) uz SBD
$0.01682212
1 PrompTale AI(TALE) uz SCR
0.02896348
1 PrompTale AI(TALE) uz SRD
$0.078694
1 PrompTale AI(TALE) uz SVC
$0.017885
1 PrompTale AI(TALE) uz SZL
L0.03538164
1 PrompTale AI(TALE) uz TMT
m0.00717444
1 PrompTale AI(TALE) uz TND
د.ت0.005995052
1 PrompTale AI(TALE) uz TTD
$0.01385832
1 PrompTale AI(TALE) uz UGX
Sh7.121296
1 PrompTale AI(TALE) uz XAF
Fr1.167124
1 PrompTale AI(TALE) uz XCD
$0.0055188
1 PrompTale AI(TALE) uz XOF
Fr1.167124
1 PrompTale AI(TALE) uz XPF
Fr0.210532
1 PrompTale AI(TALE) uz BWP
P0.027594
1 PrompTale AI(TALE) uz BZD
$0.00410844
1 PrompTale AI(TALE) uz CVE
$0.19698028
1 PrompTale AI(TALE) uz DJF
Fr0.361788
1 PrompTale AI(TALE) uz DOP
$0.131327
1 PrompTale AI(TALE) uz DZD
د.ج0.26696684
1 PrompTale AI(TALE) uz FJD
$0.00466032
1 PrompTale AI(TALE) uz GNF
Fr17.77258
1 PrompTale AI(TALE) uz GTQ
Q0.01565704
1 PrompTale AI(TALE) uz GYD
$0.4276048
1 PrompTale AI(TALE) uz ISK
kr0.259588

PrompTale AI resurss

Dziļākai izpratnei par PrompTale AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PrompTale AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PrompTale AI

Kāda ir PrompTale AI (TALE) vērtība šodien?
Reāllaika TALE cena USD ir 0.002044 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TALE uz USD cena?
Pašreizējā TALE uz USD cena ir $ 0.002044. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PrompTale AI tirgus maksimums?
TALE tirgus maksimums ir $ 207.25K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TALE apjoms apgrozībā?
TALE apjoms apgrozībā ir 101.39M USD.
Kāda bija TALE vēsturiski augstākā cena?
TALE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.3090272322133998 USD apmērā.
Kāda bija TALE vēsturiski zemākā cena?
TALE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.002389174680752673 USD.
Kāds ir TALE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TALE tirdzniecības apjoms ir $ 30.17K USD.
Vai TALE šogad kāps augstāk?
TALE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TALE cenas prognozi dziļākai analīzei.
PrompTale AI (TALE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

