BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Taker Protocol cena šodien ir 0.005326 USD. Seko līdzi reāllaika TAKER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TAKER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Taker Protocol cena šodien ir 0.005326 USD. Seko līdzi reāllaika TAKER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TAKER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TAKER

TAKER Cenas informācija

Kas ir TAKER

TAKER Tehniskais dokuments

TAKER Oficiālā tīmekļa vietne

TAKER Tokenomika

TAKER Cenas prognoze

TAKER Vēsture

TAKER iegādes rokasgrāmata

TAKER uz bezseguma valūtu konvertētājs

TAKER Tūlītējie darījumi

TAKER USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Taker Protocol logotips

Taker Protocol kurss(TAKER)

1 TAKER uz USD reāllaika cena:

$0.005327
$0.005327$0.005327
+0.03%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:02 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322
24h zemākā
$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589
24h augstākā

$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322

$ 0.00589
$ 0.00589$ 0.00589

--
----

--
----

+0.01%

+0.03%

-6.75%

-6.75%

Taker Protocol (TAKER) reāllaika cena ir $ 0.005326. Pēdējo 24 stundu laikā TAKER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.005322 līdz augstākajai $ 0.00589, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TAKER visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TAKER ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +0.03% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Taker Protocol (TAKER) tirgus informācija

--
----

$ 460.74K
$ 460.74K$ 460.74K

$ 5.33M
$ 5.33M$ 5.33M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais Taker Protocol tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 460.74K. TAKER apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.33M.

Taker Protocol (TAKER) cenas vēsture USD

Seko Taker Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0000016+0.03%
30 dienas$ -0.004484-45.71%
60 dienas$ -0.007064-57.02%
90 dienas$ -0.011764-68.84%
Taker Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien TAKER cena mainījās par $ +0.0000016 (+0.03%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Taker Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.004484 (-45.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Taker Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TAKER piedzīvoja izmaiņas $ -0.007064 (-57.02%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Taker Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.011764 (-68.84%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Taker Protocol (TAKER) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Taker Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Taker Protocol (TAKER)?

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Taker Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TAKER steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Taker Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Taker Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Taker Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Taker Protocol (TAKER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Taker Protocol (TAKER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Taker Protocol prognozes.

Apskati Taker Protocol cenas prognozi!

Taker Protocol (TAKER) tokenomika

Taker Protocol (TAKER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TAKER tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Taker Protocol (TAKER)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Taker Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Taker Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TAKER uz vietējām valūtām

1 Taker Protocol(TAKER) uz VND
140.15369
1 Taker Protocol(TAKER) uz AUD
A$0.00820204
1 Taker Protocol(TAKER) uz GBP
0.00404776
1 Taker Protocol(TAKER) uz EUR
0.00463362
1 Taker Protocol(TAKER) uz USD
$0.005326
1 Taker Protocol(TAKER) uz MYR
RM0.02231594
1 Taker Protocol(TAKER) uz TRY
0.22417134
1 Taker Protocol(TAKER) uz JPY
¥0.814878
1 Taker Protocol(TAKER) uz ARS
ARS$7.76381672
1 Taker Protocol(TAKER) uz RUB
0.431406
1 Taker Protocol(TAKER) uz INR
0.47257598
1 Taker Protocol(TAKER) uz IDR
Rp88.76663116
1 Taker Protocol(TAKER) uz PHP
0.3123699
1 Taker Protocol(TAKER) uz EGP
￡E.0.2519198
1 Taker Protocol(TAKER) uz BRL
R$0.0287604
1 Taker Protocol(TAKER) uz CAD
C$0.0074564
1 Taker Protocol(TAKER) uz BDT
0.6492394
1 Taker Protocol(TAKER) uz NGN
7.685418
1 Taker Protocol(TAKER) uz COP
$20.563686
1 Taker Protocol(TAKER) uz ZAR
R.0.09336478
1 Taker Protocol(TAKER) uz UAH
0.22411808
1 Taker Protocol(TAKER) uz TZS
T.Sh.13.1182043
1 Taker Protocol(TAKER) uz VES
Bs1.187698
1 Taker Protocol(TAKER) uz CLP
$5.038396
1 Taker Protocol(TAKER) uz PKR
Rs1.50576672
1 Taker Protocol(TAKER) uz KZT
2.7913566
1 Taker Protocol(TAKER) uz THB
฿0.17352108
1 Taker Protocol(TAKER) uz TWD
NT$0.16473318
1 Taker Protocol(TAKER) uz AED
د.إ0.01954642
1 Taker Protocol(TAKER) uz CHF
Fr0.00431406
1 Taker Protocol(TAKER) uz HKD
HK$0.04138302
1 Taker Protocol(TAKER) uz AMD
֏2.0374613
1 Taker Protocol(TAKER) uz MAD
.د.م0.04958506
1 Taker Protocol(TAKER) uz MXN
$0.09948968
1 Taker Protocol(TAKER) uz SAR
ريال0.0199725
1 Taker Protocol(TAKER) uz ETB
Br0.81285412
1 Taker Protocol(TAKER) uz KES
KSh0.68806594
1 Taker Protocol(TAKER) uz JOD
د.أ0.003776134
1 Taker Protocol(TAKER) uz PLN
0.01975946
1 Taker Protocol(TAKER) uz RON
лв0.02359418
1 Taker Protocol(TAKER) uz SEK
kr0.05102308
1 Taker Protocol(TAKER) uz BGN
лв0.0090542
1 Taker Protocol(TAKER) uz HUF
Ft1.80114668
1 Taker Protocol(TAKER) uz CZK
0.1131775
1 Taker Protocol(TAKER) uz KWD
د.ك0.001635082
1 Taker Protocol(TAKER) uz ILS
0.01736276
1 Taker Protocol(TAKER) uz BOB
Bs0.03680266
1 Taker Protocol(TAKER) uz AZN
0.0090542
1 Taker Protocol(TAKER) uz TJS
SM0.04910572
1 Taker Protocol(TAKER) uz GEL
0.01448672
1 Taker Protocol(TAKER) uz AOA
Kz4.88175834
1 Taker Protocol(TAKER) uz BHD
.د.ب0.002002576
1 Taker Protocol(TAKER) uz BMD
$0.005326
1 Taker Protocol(TAKER) uz DKK
kr0.034619
1 Taker Protocol(TAKER) uz HNL
L0.14028684
1 Taker Protocol(TAKER) uz MUR
0.2444634
1 Taker Protocol(TAKER) uz NAD
$0.09219306
1 Taker Protocol(TAKER) uz NOK
kr0.05443172
1 Taker Protocol(TAKER) uz NZD
$0.00942702
1 Taker Protocol(TAKER) uz PAB
B/.0.005326
1 Taker Protocol(TAKER) uz PGK
K0.02242246
1 Taker Protocol(TAKER) uz QAR
ر.ق0.01938664
1 Taker Protocol(TAKER) uz RSD
дин.0.54383786
1 Taker Protocol(TAKER) uz UZS
soʻm64.16865994
1 Taker Protocol(TAKER) uz ALL
L0.44796986
1 Taker Protocol(TAKER) uz ANG
ƒ0.00953354
1 Taker Protocol(TAKER) uz AWG
ƒ0.00953354
1 Taker Protocol(TAKER) uz BBD
$0.010652
1 Taker Protocol(TAKER) uz BAM
KM0.0090542
1 Taker Protocol(TAKER) uz BIF
Fr15.706374
1 Taker Protocol(TAKER) uz BND
$0.0069238
1 Taker Protocol(TAKER) uz BSD
$0.005326
1 Taker Protocol(TAKER) uz JMD
$0.85498278
1 Taker Protocol(TAKER) uz KHR
21.38953556
1 Taker Protocol(TAKER) uz KMF
Fr2.268876
1 Taker Protocol(TAKER) uz LAK
115.78260638
1 Taker Protocol(TAKER) uz LKR
රු1.62325828
1 Taker Protocol(TAKER) uz MDL
L0.09022244
1 Taker Protocol(TAKER) uz MGA
Ar23.8833818
1 Taker Protocol(TAKER) uz MOP
P0.042608
1 Taker Protocol(TAKER) uz MVR
0.0820204
1 Taker Protocol(TAKER) uz MWK
MK9.24652186
1 Taker Protocol(TAKER) uz MZN
MT0.3405977
1 Taker Protocol(TAKER) uz NPR
रु0.75554636
1 Taker Protocol(TAKER) uz PYG
37.771992
1 Taker Protocol(TAKER) uz RWF
Fr7.717374
1 Taker Protocol(TAKER) uz SBD
$0.04383298
1 Taker Protocol(TAKER) uz SCR
0.07546942
1 Taker Protocol(TAKER) uz SRD
$0.205051
1 Taker Protocol(TAKER) uz SVC
$0.0466025
1 Taker Protocol(TAKER) uz SZL
L0.09219306
1 Taker Protocol(TAKER) uz TMT
m0.01869426
1 Taker Protocol(TAKER) uz TND
د.ت0.015621158
1 Taker Protocol(TAKER) uz TTD
$0.03611028
1 Taker Protocol(TAKER) uz UGX
Sh18.555784
1 Taker Protocol(TAKER) uz XAF
Fr3.041146
1 Taker Protocol(TAKER) uz XCD
$0.0143802
1 Taker Protocol(TAKER) uz XOF
Fr3.041146
1 Taker Protocol(TAKER) uz XPF
Fr0.548578
1 Taker Protocol(TAKER) uz BWP
P0.071901
1 Taker Protocol(TAKER) uz BZD
$0.01070526
1 Taker Protocol(TAKER) uz CVE
$0.51326662
1 Taker Protocol(TAKER) uz DJF
Fr0.942702
1 Taker Protocol(TAKER) uz DOP
$0.3421955
1 Taker Protocol(TAKER) uz DZD
د.ج0.69562886
1 Taker Protocol(TAKER) uz FJD
$0.01214328
1 Taker Protocol(TAKER) uz GNF
Fr46.30957
1 Taker Protocol(TAKER) uz GTQ
Q0.04079716
1 Taker Protocol(TAKER) uz GYD
$1.1141992
1 Taker Protocol(TAKER) uz ISK
kr0.676402

Taker Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Taker Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Taker Protocol vietne

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Taker Protocol

Kāda ir Taker Protocol (TAKER) vērtība šodien?
Reāllaika TAKER cena USD ir 0.005326 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TAKER uz USD cena?
Pašreizējā TAKER uz USD cena ir $ 0.005326. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Taker Protocol tirgus maksimums?
TAKER tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TAKER apjoms apgrozībā?
TAKER apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TAKER vēsturiski augstākā cena?
TAKER sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TAKER vēsturiski zemākā cena?
TAKER sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TAKER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TAKER tirdzniecības apjoms ir $ 460.74K USD.
Vai TAKER šogad kāps augstāk?
TAKER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TAKER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:13:02 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TAKER uz USD kalkulators

Summa

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.005326 USD

Tirgot TAKER

TAKER/USDT
$0.005327
$0.005327$0.005327
+0.01%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,512.36
$100,512.36$100,512.36

-2.58%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,194.06
$3,194.06$3,194.06

-8.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.36
$152.36$152.36

-5.64%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1451
$2.1451$2.1451

-6.00%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,512.36
$100,512.36$100,512.36

-2.58%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,194.06
$3,194.06$3,194.06

-8.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.36
$152.36$152.36

-5.64%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1451
$2.1451$2.1451

-6.00%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15848
$0.15848$0.15848

-3.32%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6000
$3.6000$3.6000

+2,300.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30740
$0.30740$0.30740

+1,903.91%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000239
$0.000000000239$0.000000000239

+177.90%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%