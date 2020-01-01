TARS Protocol (TAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par TARS Protocol (TAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
TARS Protocol (TAI) informācija

TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://tars.pro/
Tehniskais dokuments:
https://docs.tars.pro/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

TARS Protocol (TAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos TARS Protocol (TAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 61.46M

Kopējais apjoms:
$ 892.19M

Apjoms apgrozībā:
$ 892.19M

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 68.89M

Visu laiku augstākā cena:
$ 0.49808

Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02315821757289225

Pašreizējā cena:
$ 0.06889


TARS Protocol (TAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

TARS Protocol (TAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TAI tokenomiku, uzzini TAI tokena reāllaika cenu!

Atruna

