BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Trusta.AI cena šodien ir 0.03838 USD. Seko līdzi reāllaika TA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Trusta.AI cena šodien ir 0.03838 USD. Seko līdzi reāllaika TA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TA

TA Cenas informācija

Kas ir TA

TA Tehniskais dokuments

TA Oficiālā tīmekļa vietne

TA Tokenomika

TA Cenas prognoze

TA Vēsture

TA iegādes rokasgrāmata

TA uz bezseguma valūtu konvertētājs

TA Tūlītējie darījumi

TA USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Trusta.AI logotips

Trusta.AI kurss(TA)

1 TA uz USD reāllaika cena:

$0.03838
$0.03838$0.03838
-2.51%1D
USD
Trusta.AI (TA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:12:40 (UTC+8)

Trusta.AI (TA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03567
$ 0.03567$ 0.03567
24h zemākā
$ 0.041
$ 0.041$ 0.041
24h augstākā

$ 0.03567
$ 0.03567$ 0.03567

$ 0.041
$ 0.041$ 0.041

--
----

--
----

+1.34%

-2.51%

-21.26%

-21.26%

Trusta.AI (TA) reāllaika cena ir $ 0.03838. Pēdējo 24 stundu laikā TA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03567 līdz augstākajai $ 0.041, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TA visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TA ir mainījies par +1.34% pēdējā stundā, par -2.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Trusta.AI (TA) tirgus informācija

--
----

$ 79.64K
$ 79.64K$ 79.64K

$ 38.38M
$ 38.38M$ 38.38M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

LINEA

Pašreizējais Trusta.AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 79.64K. TA apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 38.38M.

Trusta.AI (TA) cenas vēsture USD

Seko Trusta.AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0009881-2.51%
30 dienas$ -0.03046-44.25%
60 dienas$ -0.09544-71.32%
90 dienas$ -0.02075-35.10%
Trusta.AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien TA cena mainījās par $ -0.0009881 (-2.51%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Trusta.AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.03046 (-44.25%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Trusta.AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TA piedzīvoja izmaiņas $ -0.09544 (-71.32%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Trusta.AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.02075 (-35.10%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Trusta.AI (TA) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Trusta.AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Trusta.AI (TA)?

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Trusta.AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Trusta.AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TA steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Trusta.AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Trusta.AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Trusta.AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Trusta.AI (TA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Trusta.AI (TA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Trusta.AI prognozes.

Apskati Trusta.AI cenas prognozi!

Trusta.AI (TA) tokenomika

Trusta.AI (TA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TA tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Trusta.AI (TA)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Trusta.AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Trusta.AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TA uz vietējām valūtām

1 Trusta.AI(TA) uz VND
1,009.9697
1 Trusta.AI(TA) uz AUD
A$0.0591052
1 Trusta.AI(TA) uz GBP
0.0291688
1 Trusta.AI(TA) uz EUR
0.0333906
1 Trusta.AI(TA) uz USD
$0.03838
1 Trusta.AI(TA) uz MYR
RM0.1608122
1 Trusta.AI(TA) uz TRY
1.6154142
1 Trusta.AI(TA) uz JPY
¥5.87214
1 Trusta.AI(TA) uz ARS
ARS$55.9472936
1 Trusta.AI(TA) uz RUB
3.10878
1 Trusta.AI(TA) uz INR
3.4054574
1 Trusta.AI(TA) uz IDR
Rp639.6664108
1 Trusta.AI(TA) uz PHP
2.250987
1 Trusta.AI(TA) uz EGP
￡E.1.815374
1 Trusta.AI(TA) uz BRL
R$0.207252
1 Trusta.AI(TA) uz CAD
C$0.053732
1 Trusta.AI(TA) uz BDT
4.678522
1 Trusta.AI(TA) uz NGN
55.38234
1 Trusta.AI(TA) uz COP
$148.18518
1 Trusta.AI(TA) uz ZAR
R.0.6728014
1 Trusta.AI(TA) uz UAH
1.6150304
1 Trusta.AI(TA) uz TZS
T.Sh.94.531859
1 Trusta.AI(TA) uz VES
Bs8.55874
1 Trusta.AI(TA) uz CLP
$36.30748
1 Trusta.AI(TA) uz PKR
Rs10.8507936
1 Trusta.AI(TA) uz KZT
20.114958
1 Trusta.AI(TA) uz THB
฿1.2504204
1 Trusta.AI(TA) uz TWD
NT$1.1870934
1 Trusta.AI(TA) uz AED
د.إ0.1408546
1 Trusta.AI(TA) uz CHF
Fr0.0310878
1 Trusta.AI(TA) uz HKD
HK$0.2982126
1 Trusta.AI(TA) uz AMD
֏14.682269
1 Trusta.AI(TA) uz MAD
.د.م0.3573178
1 Trusta.AI(TA) uz MXN
$0.7169384
1 Trusta.AI(TA) uz SAR
ريال0.143925
1 Trusta.AI(TA) uz ETB
Br5.8575556
1 Trusta.AI(TA) uz KES
KSh4.9583122
1 Trusta.AI(TA) uz JOD
د.أ0.02721142
1 Trusta.AI(TA) uz PLN
0.1423898
1 Trusta.AI(TA) uz RON
лв0.1700234
1 Trusta.AI(TA) uz SEK
kr0.3676804
1 Trusta.AI(TA) uz BGN
лв0.065246
1 Trusta.AI(TA) uz HUF
Ft12.9793484
1 Trusta.AI(TA) uz CZK
0.815575
1 Trusta.AI(TA) uz KWD
د.ك0.01178266
1 Trusta.AI(TA) uz ILS
0.1251188
1 Trusta.AI(TA) uz BOB
Bs0.2652058
1 Trusta.AI(TA) uz AZN
0.065246
1 Trusta.AI(TA) uz TJS
SM0.3538636
1 Trusta.AI(TA) uz GEL
0.1043936
1 Trusta.AI(TA) uz AOA
Kz35.1787242
1 Trusta.AI(TA) uz BHD
.د.ب0.01443088
1 Trusta.AI(TA) uz BMD
$0.03838
1 Trusta.AI(TA) uz DKK
kr0.24947
1 Trusta.AI(TA) uz HNL
L1.0109292
1 Trusta.AI(TA) uz MUR
1.761642
1 Trusta.AI(TA) uz NAD
$0.6643578
1 Trusta.AI(TA) uz NOK
kr0.3922436
1 Trusta.AI(TA) uz NZD
$0.0679326
1 Trusta.AI(TA) uz PAB
B/.0.03838
1 Trusta.AI(TA) uz PGK
K0.1615798
1 Trusta.AI(TA) uz QAR
ر.ق0.1397032
1 Trusta.AI(TA) uz RSD
дин.3.9189818
1 Trusta.AI(TA) uz UZS
soʻm462.4095322
1 Trusta.AI(TA) uz ALL
L3.2281418
1 Trusta.AI(TA) uz ANG
ƒ0.0687002
1 Trusta.AI(TA) uz AWG
ƒ0.0687002
1 Trusta.AI(TA) uz BBD
$0.07676
1 Trusta.AI(TA) uz BAM
KM0.065246
1 Trusta.AI(TA) uz BIF
Fr113.18262
1 Trusta.AI(TA) uz BND
$0.049894
1 Trusta.AI(TA) uz BSD
$0.03838
1 Trusta.AI(TA) uz JMD
$6.1611414
1 Trusta.AI(TA) uz KHR
154.1363828
1 Trusta.AI(TA) uz KMF
Fr16.34988
1 Trusta.AI(TA) uz LAK
834.3478094
1 Trusta.AI(TA) uz LKR
රු11.6974564
1 Trusta.AI(TA) uz MDL
L0.6501572
1 Trusta.AI(TA) uz MGA
Ar172.107434
1 Trusta.AI(TA) uz MOP
P0.30704
1 Trusta.AI(TA) uz MVR
0.591052
1 Trusta.AI(TA) uz MWK
MK66.6319018
1 Trusta.AI(TA) uz MZN
MT2.454401
1 Trusta.AI(TA) uz NPR
रु5.4445868
1 Trusta.AI(TA) uz PYG
272.19096
1 Trusta.AI(TA) uz RWF
Fr55.61262
1 Trusta.AI(TA) uz SBD
$0.3158674
1 Trusta.AI(TA) uz SCR
0.5438446
1 Trusta.AI(TA) uz SRD
$1.47763
1 Trusta.AI(TA) uz SVC
$0.335825
1 Trusta.AI(TA) uz SZL
L0.6643578
1 Trusta.AI(TA) uz TMT
m0.1347138
1 Trusta.AI(TA) uz TND
د.ت0.11256854
1 Trusta.AI(TA) uz TTD
$0.2602164
1 Trusta.AI(TA) uz UGX
Sh133.71592
1 Trusta.AI(TA) uz XAF
Fr21.91498
1 Trusta.AI(TA) uz XCD
$0.103626
1 Trusta.AI(TA) uz XOF
Fr21.91498
1 Trusta.AI(TA) uz XPF
Fr3.95314
1 Trusta.AI(TA) uz BWP
P0.51813
1 Trusta.AI(TA) uz BZD
$0.0771438
1 Trusta.AI(TA) uz CVE
$3.6986806
1 Trusta.AI(TA) uz DJF
Fr6.79326
1 Trusta.AI(TA) uz DOP
$2.465915
1 Trusta.AI(TA) uz DZD
د.ج5.0128118
1 Trusta.AI(TA) uz FJD
$0.0875064
1 Trusta.AI(TA) uz GNF
Fr333.7141
1 Trusta.AI(TA) uz GTQ
Q0.2939908
1 Trusta.AI(TA) uz GYD
$8.029096
1 Trusta.AI(TA) uz ISK
kr4.87426

Trusta.AI resurss

Dziļākai izpratnei par Trusta.AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Trusta.AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Trusta.AI

Kāda ir Trusta.AI (TA) vērtība šodien?
Reāllaika TA cena USD ir 0.03838 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TA uz USD cena?
Pašreizējā TA uz USD cena ir $ 0.03838. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Trusta.AI tirgus maksimums?
TA tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TA apjoms apgrozībā?
TA apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija TA vēsturiski augstākā cena?
TA sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija TA vēsturiski zemākā cena?
TA sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir TA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TA tirdzniecības apjoms ir $ 79.64K USD.
Vai TA šogad kāps augstāk?
TA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:12:40 (UTC+8)

Trusta.AI (TA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

TA uz USD kalkulators

Summa

TA
TA
USD
USD

1 TA = 0.03837 USD

Tirgot TA

TA/USDT
$0.03838
$0.03838$0.03838
-2.31%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,497.47
$100,497.47$100,497.47

-2.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.34
$3,193.34$3,193.34

-8.94%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.35
$152.35$152.35

-5.65%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1458
$2.1458$2.1458

-5.97%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,497.47
$100,497.47$100,497.47

-2.60%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.34
$3,193.34$3,193.34

-8.94%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.35
$152.35$152.35

-5.65%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1458
$2.1458$2.1458

-5.97%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15842
$0.15842$0.15842

-3.36%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.5083
$3.5083$3.5083

+2,238.86%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.30380
$0.30380$0.30380

+1,880.44%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000244
$0.000000000244$0.000000000244

+183.72%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%