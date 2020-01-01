Threshold (T) tokenomika

Threshold (T) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Threshold (T), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Threshold (T) informācija

Slieksnis nodrošina lietotāju suverenitāti publiskajā blokķēdē. Pieejamas kriptogrāfiskās rīkkopas, kas nodrošina pilnīgu kontroli pār jūsu digitālajiem aktīviem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://threshold.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.threshold.network
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/address/0xCdF7028ceAB81fA0C6971208e83fa7872994beE5

Threshold (T) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Threshold (T) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 170.22M
$ 170.22M$ 170.22M
Kopējais apjoms:
$ 11.16B
$ 11.16B$ 11.16B
Apjoms apgrozībā:
$ 10.13B
$ 10.13B$ 10.13B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 187.40M
$ 187.40M$ 187.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.24
$ 0.24$ 0.24
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.011702827155227635
$ 0.011702827155227635$ 0.011702827155227635
Pašreizējā cena:
$ 0.0168
$ 0.0168$ 0.0168

Threshold (T) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Threshold (T) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais T tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu T tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti T tokenomiku, uzzini T tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties T

Vēlies iekļaut Threshold (T) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas T iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Threshold (T) cenas vēsture

T cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

T cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas T? Mūsu T cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.