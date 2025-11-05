BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Syndicate cena šodien ir 0.114 USD. Seko līdzi reāllaika SYND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SYND cenas tendenci MEXC.Reāllaika Syndicate cena šodien ir 0.114 USD. Seko līdzi reāllaika SYND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SYND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SYND

SYND Cenas informācija

Kas ir SYND

SYND Oficiālā tīmekļa vietne

SYND Tokenomika

SYND Cenas prognoze

SYND Vēsture

SYND iegādes rokasgrāmata

SYND uz bezseguma valūtu konvertētājs

SYND Tūlītējie darījumi

SYND USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Syndicate logotips

Syndicate kurss(SYND)

1 SYND uz USD reāllaika cena:

$0.114
$0.114$0.114
-12.91%1D
USD
Syndicate (SYND) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:12:26 (UTC+8)

Syndicate (SYND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1108
$ 0.1108$ 0.1108
24h zemākā
$ 0.135
$ 0.135$ 0.135
24h augstākā

$ 0.1108
$ 0.1108$ 0.1108

$ 0.135
$ 0.135$ 0.135

--
----

--
----

+1.96%

-12.91%

-46.83%

-46.83%

Syndicate (SYND) reāllaika cena ir $ 0.114. Pēdējo 24 stundu laikā SYND tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1108 līdz augstākajai $ 0.135, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SYND visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SYND ir mainījies par +1.96% pēdējā stundā, par -12.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -46.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Syndicate (SYND) tirgus informācija

--
----

$ 82.89K
$ 82.89K$ 82.89K

$ 114.00M
$ 114.00M$ 114.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Pašreizējais Syndicate tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 82.89K. SYND apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 114.00M.

Syndicate (SYND) cenas vēsture USD

Seko Syndicate cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.016899-12.91%
30 dienas$ -0.4098-78.24%
60 dienas$ -0.146-56.16%
90 dienas$ -0.146-56.16%
Syndicate Cenas izmaiņas šodien

Šodien SYND cena mainījās par $ -0.016899 (-12.91%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Syndicate 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.4098 (-78.24%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Syndicate 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SYND piedzīvoja izmaiņas $ -0.146 (-56.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Syndicate 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.146 (-56.16%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Syndicate (SYND) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Syndicate cenas vēstures lapu.

Kas ir Syndicate (SYND)?

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

Syndicate ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Syndicate ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SYND steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Syndicate mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Syndicate pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Syndicate cenas prognoze (USD)

Kāda būs Syndicate (SYND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Syndicate (SYND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Syndicate prognozes.

Apskati Syndicate cenas prognozi!

Syndicate (SYND) tokenomika

Syndicate (SYND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SYND tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Syndicate (SYND)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Syndicate? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Syndicate MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SYND uz vietējām valūtām

1 Syndicate(SYND) uz VND
2,999.91
1 Syndicate(SYND) uz AUD
A$0.17556
1 Syndicate(SYND) uz GBP
0.08664
1 Syndicate(SYND) uz EUR
0.09918
1 Syndicate(SYND) uz USD
$0.114
1 Syndicate(SYND) uz MYR
RM0.47766
1 Syndicate(SYND) uz TRY
4.79826
1 Syndicate(SYND) uz JPY
¥17.442
1 Syndicate(SYND) uz ARS
ARS$166.18008
1 Syndicate(SYND) uz RUB
9.234
1 Syndicate(SYND) uz INR
10.11522
1 Syndicate(SYND) uz IDR
Rp1,899.99924
1 Syndicate(SYND) uz PHP
6.6861
1 Syndicate(SYND) uz EGP
￡E.5.3922
1 Syndicate(SYND) uz BRL
R$0.6156
1 Syndicate(SYND) uz CAD
C$0.1596
1 Syndicate(SYND) uz BDT
13.8966
1 Syndicate(SYND) uz NGN
164.502
1 Syndicate(SYND) uz COP
$440.154
1 Syndicate(SYND) uz ZAR
R.1.99842
1 Syndicate(SYND) uz UAH
4.79712
1 Syndicate(SYND) uz TZS
T.Sh.280.7877
1 Syndicate(SYND) uz VES
Bs25.422
1 Syndicate(SYND) uz CLP
$107.844
1 Syndicate(SYND) uz PKR
Rs32.23008
1 Syndicate(SYND) uz KZT
59.7474
1 Syndicate(SYND) uz THB
฿3.71412
1 Syndicate(SYND) uz TWD
NT$3.52602
1 Syndicate(SYND) uz AED
د.إ0.41838
1 Syndicate(SYND) uz CHF
Fr0.09234
1 Syndicate(SYND) uz HKD
HK$0.88578
1 Syndicate(SYND) uz AMD
֏43.6107
1 Syndicate(SYND) uz MAD
.د.م1.06134
1 Syndicate(SYND) uz MXN
$2.12952
1 Syndicate(SYND) uz SAR
ريال0.4275
1 Syndicate(SYND) uz ETB
Br17.39868
1 Syndicate(SYND) uz KES
KSh14.72766
1 Syndicate(SYND) uz JOD
د.أ0.080826
1 Syndicate(SYND) uz PLN
0.42294
1 Syndicate(SYND) uz RON
лв0.50502
1 Syndicate(SYND) uz SEK
kr1.09212
1 Syndicate(SYND) uz BGN
лв0.1938
1 Syndicate(SYND) uz HUF
Ft38.55252
1 Syndicate(SYND) uz CZK
2.4225
1 Syndicate(SYND) uz KWD
د.ك0.034998
1 Syndicate(SYND) uz ILS
0.37164
1 Syndicate(SYND) uz BOB
Bs0.78774
1 Syndicate(SYND) uz AZN
0.1938
1 Syndicate(SYND) uz TJS
SM1.05108
1 Syndicate(SYND) uz GEL
0.31008
1 Syndicate(SYND) uz AOA
Kz104.49126
1 Syndicate(SYND) uz BHD
.د.ب0.042864
1 Syndicate(SYND) uz BMD
$0.114
1 Syndicate(SYND) uz DKK
kr0.741
1 Syndicate(SYND) uz HNL
L3.00276
1 Syndicate(SYND) uz MUR
5.2326
1 Syndicate(SYND) uz NAD
$1.97334
1 Syndicate(SYND) uz NOK
kr1.16508
1 Syndicate(SYND) uz NZD
$0.20178
1 Syndicate(SYND) uz PAB
B/.0.114
1 Syndicate(SYND) uz PGK
K0.47994
1 Syndicate(SYND) uz QAR
ر.ق0.41496
1 Syndicate(SYND) uz RSD
дин.11.64054
1 Syndicate(SYND) uz UZS
soʻm1,373.49366
1 Syndicate(SYND) uz ALL
L9.58854
1 Syndicate(SYND) uz ANG
ƒ0.20406
1 Syndicate(SYND) uz AWG
ƒ0.20406
1 Syndicate(SYND) uz BBD
$0.228
1 Syndicate(SYND) uz BAM
KM0.1938
1 Syndicate(SYND) uz BIF
Fr336.186
1 Syndicate(SYND) uz BND
$0.1482
1 Syndicate(SYND) uz BSD
$0.114
1 Syndicate(SYND) uz JMD
$18.30042
1 Syndicate(SYND) uz KHR
457.83084
1 Syndicate(SYND) uz KMF
Fr48.564
1 Syndicate(SYND) uz LAK
2,478.26082
1 Syndicate(SYND) uz LKR
රු34.74492
1 Syndicate(SYND) uz MDL
L1.93116
1 Syndicate(SYND) uz MGA
Ar511.2102
1 Syndicate(SYND) uz MOP
P0.912
1 Syndicate(SYND) uz MVR
1.7556
1 Syndicate(SYND) uz MWK
MK197.91654
1 Syndicate(SYND) uz MZN
MT7.2903
1 Syndicate(SYND) uz NPR
रु16.17204
1 Syndicate(SYND) uz PYG
808.488
1 Syndicate(SYND) uz RWF
Fr165.186
1 Syndicate(SYND) uz SBD
$0.93822
1 Syndicate(SYND) uz SCR
1.61538
1 Syndicate(SYND) uz SRD
$4.389
1 Syndicate(SYND) uz SVC
$0.9975
1 Syndicate(SYND) uz SZL
L1.97334
1 Syndicate(SYND) uz TMT
m0.40014
1 Syndicate(SYND) uz TND
د.ت0.334362
1 Syndicate(SYND) uz TTD
$0.77292
1 Syndicate(SYND) uz UGX
Sh397.176
1 Syndicate(SYND) uz XAF
Fr65.094
1 Syndicate(SYND) uz XCD
$0.3078
1 Syndicate(SYND) uz XOF
Fr65.094
1 Syndicate(SYND) uz XPF
Fr11.742
1 Syndicate(SYND) uz BWP
P1.539
1 Syndicate(SYND) uz BZD
$0.22914
1 Syndicate(SYND) uz CVE
$10.98618
1 Syndicate(SYND) uz DJF
Fr20.178
1 Syndicate(SYND) uz DOP
$7.3245
1 Syndicate(SYND) uz DZD
د.ج14.88954
1 Syndicate(SYND) uz FJD
$0.25992
1 Syndicate(SYND) uz GNF
Fr991.23
1 Syndicate(SYND) uz GTQ
Q0.87324
1 Syndicate(SYND) uz GYD
$23.8488
1 Syndicate(SYND) uz ISK
kr14.478

Syndicate resurss

Dziļākai izpratnei par Syndicate, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Syndicate vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Syndicate

Kāda ir Syndicate (SYND) vērtība šodien?
Reāllaika SYND cena USD ir 0.114 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SYND uz USD cena?
Pašreizējā SYND uz USD cena ir $ 0.114. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Syndicate tirgus maksimums?
SYND tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SYND apjoms apgrozībā?
SYND apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SYND vēsturiski augstākā cena?
SYND sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SYND vēsturiski zemākā cena?
SYND sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SYND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SYND tirdzniecības apjoms ir $ 82.89K USD.
Vai SYND šogad kāps augstāk?
SYND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SYND cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:12:26 (UTC+8)

Syndicate (SYND) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SYND uz USD kalkulators

Summa

SYND
SYND
USD
USD

1 SYND = 0.114 USD

Tirgot SYND

SYND/USDT
$0.114
$0.114$0.114
-12.83%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,555.11
$100,555.11$100,555.11

-2.54%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,195.10
$3,195.10$3,195.10

-8.89%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.59
$152.59$152.59

-5.50%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1478
$2.1478$2.1478

-5.88%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,555.11
$100,555.11$100,555.11

-2.54%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,195.10
$3,195.10$3,195.10

-8.89%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.59
$152.59$152.59

-5.50%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1478
$2.1478$2.1478

-5.88%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15867
$0.15867$0.15867

-3.20%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4027
$3.4027$3.4027

+2,168.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.31950
$0.31950$0.31950

+1,982.79%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000238
$0.000000000238$0.000000000238

+176.74%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%