Reāllaika Switchboard cena šodien ir 0.06886 USD. Seko līdzi reāllaika SWTCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SWTCH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SWTCH

SWTCH Cenas informācija

Kas ir SWTCH

SWTCH Tehniskais dokuments

SWTCH Oficiālā tīmekļa vietne

SWTCH Tokenomika

SWTCH Cenas prognoze

SWTCH Vēsture

SWTCH iegādes rokasgrāmata

SWTCH uz bezseguma valūtu konvertētājs

SWTCH Tūlītējie darījumi

SWTCH USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Switchboard logotips

Switchboard kurss(SWTCH)

1 SWTCH uz USD reāllaika cena:

$0.06879
$0.06879$0.06879
-1.27%1D
USD
Switchboard (SWTCH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:12:18 (UTC+8)

Switchboard (SWTCH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.06782
$ 0.06782$ 0.06782
24h zemākā
$ 0.07035
$ 0.07035$ 0.07035
24h augstākā

$ 0.06782
$ 0.06782$ 0.06782

$ 0.07035
$ 0.07035$ 0.07035

$ 0.20357481128794683
$ 0.20357481128794683$ 0.20357481128794683

$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896$ 0.051817999385382896

+1.14%

-1.27%

-33.15%

-33.15%

Switchboard (SWTCH) reāllaika cena ir $ 0.06886. Pēdējo 24 stundu laikā SWTCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.06782 līdz augstākajai $ 0.07035, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SWTCH visu laiku augstākā cena ir $ 0.20357481128794683, savukārt zemākā - $ 0.051817999385382896.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SWTCH ir mainījies par +1.14% pēdējā stundā, par -1.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Switchboard (SWTCH) tirgus informācija

No.1043

$ 11.82M
$ 11.82M$ 11.82M

$ 56.71K
$ 56.71K$ 56.71K

$ 68.86M
$ 68.86M$ 68.86M

171.61M
171.61M 171.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

17.16%

SOL

Pašreizējais Switchboard tirgus maksimums ir $ 11.82M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.71K. SWTCH apjoms apgrozībā ir 171.61M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 68.86M.

Switchboard (SWTCH) cenas vēsture USD

Seko Switchboard cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008849-1.27%
30 dienas$ -0.08787-56.07%
60 dienas$ +0.02886+72.15%
90 dienas$ +0.02886+72.15%
Switchboard Cenas izmaiņas šodien

Šodien SWTCH cena mainījās par $ -0.0008849 (-1.27%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Switchboard 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.08787 (-56.07%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Switchboard 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SWTCH piedzīvoja izmaiņas $ +0.02886 (+72.15%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Switchboard 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.02886 (+72.15%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Switchboard (SWTCH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Switchboard cenas vēstures lapu.

Kas ir Switchboard (SWTCH)?

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Switchboard ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SWTCH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Switchboard mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Switchboard pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Switchboard cenas prognoze (USD)

Kāda būs Switchboard (SWTCH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Switchboard (SWTCH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Switchboard prognozes.

Apskati Switchboard cenas prognozi!

Switchboard (SWTCH) tokenomika

Switchboard (SWTCH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SWTCH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Switchboard (SWTCH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Switchboard? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Switchboard MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Switchboard resurss

Dziļākai izpratnei par Switchboard, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Switchboard vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Switchboard

Kāda ir Switchboard (SWTCH) vērtība šodien?
Reāllaika SWTCH cena USD ir 0.06886 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SWTCH uz USD cena?
Pašreizējā SWTCH uz USD cena ir $ 0.06886. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Switchboard tirgus maksimums?
SWTCH tirgus maksimums ir $ 11.82M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SWTCH apjoms apgrozībā?
SWTCH apjoms apgrozībā ir 171.61M USD.
Kāda bija SWTCH vēsturiski augstākā cena?
SWTCH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.20357481128794683 USD apmērā.
Kāda bija SWTCH vēsturiski zemākā cena?
SWTCH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.051817999385382896 USD.
Kāds ir SWTCH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SWTCH tirdzniecības apjoms ir $ 56.71K USD.
Vai SWTCH šogad kāps augstāk?
SWTCH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SWTCH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:12:18 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

