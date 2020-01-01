Swingby (SWINGBY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Swingby (SWINGBY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Swingby (SWINGBY) informācija

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://swingby.network
Tehniskais dokuments:
https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a

Swingby (SWINGBY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Swingby (SWINGBY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 819.94K
Kopējais apjoms:
$ 889.79M
Apjoms apgrozībā:
$ 889.79M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 852.39K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00415
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000070124516478627
Pašreizējā cena:
$ 0.0009215
Swingby (SWINGBY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Swingby (SWINGBY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SWINGBY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SWINGBY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SWINGBY tokenomiku, uzzini SWINGBY tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.