Reāllaika SEA WARS cena šodien ir 0.0000000012 USD. Seko līdzi reāllaika SWAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SWAR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SWAR

SWAR Cenas informācija

Kas ir SWAR

SWAR Tehniskais dokuments

SWAR Oficiālā tīmekļa vietne

SWAR Tokenomika

SWAR Cenas prognoze

SWAR Vēsture

SWAR iegādes rokasgrāmata

SWAR uz bezseguma valūtu konvertētājs

SWAR Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SEA WARS logotips

SEA WARS kurss(SWAR)

1 SWAR uz USD reāllaika cena:

$0.0000000012
$0.0000000012$0.0000000012
0.00%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:11:56 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009
24h zemākā
$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016
24h augstākā

$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009

$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-20.00%

-20.00%

SEA WARS (SWAR) reāllaika cena ir $ 0.0000000012. Pēdējo 24 stundu laikā SWAR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000000009 līdz augstākajai $ 0.0000000016, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SWAR visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SWAR ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SEA WARS (SWAR) tirgus informācija

--
----

$ 4.45K
$ 4.45K$ 4.45K

$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

Pašreizējais SEA WARS tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 4.45K. SWAR apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 2005000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.41K.

SEA WARS (SWAR) cenas vēsture USD

Seko SEA WARS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.0000030988-99.97%
60 dienas$ -0.0009999988-100.00%
90 dienas$ -0.0009999988-100.00%
SEA WARS Cenas izmaiņas šodien

Šodien SWAR cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SEA WARS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0000030988 (-99.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SEA WARS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SWAR piedzīvoja izmaiņas $ -0.0009999988 (-100.00%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SEA WARS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0009999988 (-100.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SEA WARS (SWAR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SEA WARS cenas vēstures lapu.

Kas ir SEA WARS (SWAR)?

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SEA WARS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SWAR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SEA WARS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SEA WARS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SEA WARS cenas prognoze (USD)

Kāda būs SEA WARS (SWAR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SEA WARS (SWAR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SEA WARS prognozes.

Apskati SEA WARS cenas prognozi!

SEA WARS (SWAR) tokenomika

SEA WARS (SWAR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SWAR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SEA WARS (SWAR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SEA WARS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SEA WARS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SEA WARS resurss

Dziļākai izpratnei par SEA WARS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā SEA WARS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SEA WARS

Kāda ir SEA WARS (SWAR) vērtība šodien?
Reāllaika SWAR cena USD ir 0.0000000012 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SWAR uz USD cena?
Pašreizējā SWAR uz USD cena ir $ 0.0000000012. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SEA WARS tirgus maksimums?
SWAR tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SWAR apjoms apgrozībā?
SWAR apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SWAR vēsturiski augstākā cena?
SWAR sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SWAR vēsturiski zemākā cena?
SWAR sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SWAR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SWAR tirdzniecības apjoms ir $ 4.45K USD.
Vai SWAR šogad kāps augstāk?
SWAR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SWAR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:11:56 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

