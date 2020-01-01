SyncVault (SVTS) tokenomika

SyncVault (SVTS) informācija

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

Oficiālā tīmekļa vietne:
www.syncvault.com
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/v236d2k9f7de8vwt
Bloku pārlūks:
https://base.blockscout.com/address/0xb4e017223fd3d639d0264de4da1b9e080325cb5e

SyncVault (SVTS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SyncVault (SVTS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 266.59M
$ 266.59M$ 266.59M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.45075
$ 0.45075$ 0.45075
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.03146446041021334
$ 0.03146446041021334$ 0.03146446041021334
Pašreizējā cena:
$ 0.26659
$ 0.26659$ 0.26659

SyncVault (SVTS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SyncVault (SVTS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SVTS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SVTS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SVTS tokenomiku, uzzini SVTS tokena reāllaika cenu!


Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.