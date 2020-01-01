SyncVault (SVTS) tokenomika
SyncVault (SVTS) informācija
SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.
SyncVault (SVTS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos SyncVault (SVTS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SyncVault (SVTS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SyncVault (SVTS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SVTS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SVTS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SVTS tokenomiku, uzzini SVTS tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties SVTS
Vēlies iekļaut SyncVault (SVTS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SVTS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
SyncVault (SVTS) cenas vēsture
SVTS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
SVTS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SVTS? Mūsu SVTS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
