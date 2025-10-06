Reāllaika SolanaVM cena šodien ir 0.00065 USD. Seko līdzi reāllaika SVM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SVM cenas tendenci MEXC.Reāllaika SolanaVM cena šodien ir 0.00065 USD. Seko līdzi reāllaika SVM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SVM cenas tendenci MEXC.

SolanaVM logotips

SolanaVM kurss(SVM)

1 SVM uz USD reāllaika cena:

$0.00065
0.00%1D
USD
SolanaVM (SVM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:49:46 (UTC+8)

SolanaVM (SVM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.000641
24h zemākā
$ 0.000681
24h augstākā

$ 0.000641
$ 0.000681
--
--
-0.16%

0.00%

-6.61%

-6.61%

SolanaVM (SVM) reāllaika cena ir $ 0.00065. Pēdējo 24 stundu laikā SVM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.000641 līdz augstākajai $ 0.000681, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SVM visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SVM ir mainījies par -0.16% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SolanaVM (SVM) tirgus informācija

--
$ 24.05K
$ 24.05K$ 24.05K

$ 5.20M
$ 5.20M$ 5.20M

--
8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

BSC

Pašreizējais SolanaVM tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 24.05K. SVM apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 8000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.20M.

SolanaVM (SVM) cenas vēsture USD

Seko SolanaVM cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ -0.002195-77.16%
60 dienas$ -0.00643-90.82%
90 dienas$ -0.01215-94.93%
SolanaVM Cenas izmaiņas šodien

Šodien SVM cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SolanaVM 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002195 (-77.16%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SolanaVM 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SVM piedzīvoja izmaiņas $ -0.00643 (-90.82%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SolanaVM 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01215 (-94.93%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SolanaVM (SVM) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SolanaVM cenas vēstures lapu.

Kas ir SolanaVM (SVM)?

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

SolanaVM ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SolanaVM ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SVM steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SolanaVM mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SolanaVM pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SolanaVM cenas prognoze (USD)

Kāda būs SolanaVM (SVM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SolanaVM (SVM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SolanaVM prognozes.

Apskati SolanaVM cenas prognozi!

SolanaVM (SVM) tokenomika

SolanaVM (SVM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SVM tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SolanaVM (SVM)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SolanaVM? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SolanaVM MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SVM uz vietējām valūtām

1 SolanaVM(SVM) uz VND
17.10475
1 SolanaVM(SVM) uz AUD
A$0.0009815
1 SolanaVM(SVM) uz GBP
0.0004745
1 SolanaVM(SVM) uz EUR
0.0005525
1 SolanaVM(SVM) uz USD
$0.00065
1 SolanaVM(SVM) uz MYR
RM0.00273
1 SolanaVM(SVM) uz TRY
0.0269165
1 SolanaVM(SVM) uz JPY
¥0.09555
1 SolanaVM(SVM) uz ARS
ARS$0.925925
1 SolanaVM(SVM) uz RUB
0.0534365
1 SolanaVM(SVM) uz INR
0.0576745
1 SolanaVM(SVM) uz IDR
Rp10.833329
1 SolanaVM(SVM) uz KRW
0.9154925
1 SolanaVM(SVM) uz PHP
0.037635
1 SolanaVM(SVM) uz EGP
￡E.0.0310245
1 SolanaVM(SVM) uz BRL
R$0.0034645
1 SolanaVM(SVM) uz CAD
C$0.0009035
1 SolanaVM(SVM) uz BDT
0.0790725
1 SolanaVM(SVM) uz NGN
0.951678
1 SolanaVM(SVM) uz COP
$2.5291825
1 SolanaVM(SVM) uz ZAR
R.0.011193
1 SolanaVM(SVM) uz UAH
0.026806
1 SolanaVM(SVM) uz TZS
T.Sh.1.59705
1 SolanaVM(SVM) uz VES
Bs0.12025
1 SolanaVM(SVM) uz CLP
$0.62335
1 SolanaVM(SVM) uz PKR
Rs0.1828385
1 SolanaVM(SVM) uz KZT
0.355771
1 SolanaVM(SVM) uz THB
฿0.0210405
1 SolanaVM(SVM) uz TWD
NT$0.019786
1 SolanaVM(SVM) uz AED
د.إ0.0023855
1 SolanaVM(SVM) uz CHF
Fr0.0005135
1 SolanaVM(SVM) uz HKD
HK$0.0050505
1 SolanaVM(SVM) uz AMD
֏0.249041
1 SolanaVM(SVM) uz MAD
.د.م0.0059085
1 SolanaVM(SVM) uz MXN
$0.0119535
1 SolanaVM(SVM) uz SAR
ريال0.002431
1 SolanaVM(SVM) uz ETB
Br0.0943085
1 SolanaVM(SVM) uz KES
KSh0.083941
1 SolanaVM(SVM) uz JOD
د.أ0.00046085
1 SolanaVM(SVM) uz PLN
0.002353
1 SolanaVM(SVM) uz RON
лв0.0028145
1 SolanaVM(SVM) uz SEK
kr0.0060905
1 SolanaVM(SVM) uz BGN
лв0.001079
1 SolanaVM(SVM) uz HUF
Ft0.215228
1 SolanaVM(SVM) uz CZK
0.013429
1 SolanaVM(SVM) uz KWD
د.ك0.0001989
1 SolanaVM(SVM) uz ILS
0.002145
1 SolanaVM(SVM) uz BOB
Bs0.004485
1 SolanaVM(SVM) uz AZN
0.001105
1 SolanaVM(SVM) uz TJS
SM0.0060515
1 SolanaVM(SVM) uz GEL
0.001768
1 SolanaVM(SVM) uz AOA
Kz0.5957835
1 SolanaVM(SVM) uz BHD
.د.ب0.0002444
1 SolanaVM(SVM) uz BMD
$0.00065
1 SolanaVM(SVM) uz DKK
kr0.004134
1 SolanaVM(SVM) uz HNL
L0.0169975
1 SolanaVM(SVM) uz MUR
0.0294515
1 SolanaVM(SVM) uz NAD
$0.0111995
1 SolanaVM(SVM) uz NOK
kr0.006474
1 SolanaVM(SVM) uz NZD
$0.0011115
1 SolanaVM(SVM) uz PAB
B/.0.00065
1 SolanaVM(SVM) uz PGK
K0.0027625
1 SolanaVM(SVM) uz QAR
ر.ق0.002366
1 SolanaVM(SVM) uz RSD
дин.0.06487
1 SolanaVM(SVM) uz UZS
soʻm7.8313235
1 SolanaVM(SVM) uz ALL
L0.0535535
1 SolanaVM(SVM) uz ANG
ƒ0.0011635
1 SolanaVM(SVM) uz AWG
ƒ0.00117
1 SolanaVM(SVM) uz BBD
$0.0013
1 SolanaVM(SVM) uz BAM
KM0.001079
1 SolanaVM(SVM) uz BIF
Fr1.91165
1 SolanaVM(SVM) uz BND
$0.000832
1 SolanaVM(SVM) uz BSD
$0.00065
1 SolanaVM(SVM) uz JMD
$0.104364
1 SolanaVM(SVM) uz KHR
2.610439
1 SolanaVM(SVM) uz KMF
Fr0.27235
1 SolanaVM(SVM) uz LAK
14.1304345
1 SolanaVM(SVM) uz LKR
Rs0.196547
1 SolanaVM(SVM) uz MDL
L0.010881
1 SolanaVM(SVM) uz MGA
Ar2.901782
1 SolanaVM(SVM) uz MOP
P0.0052065
1 SolanaVM(SVM) uz MVR
0.009945
1 SolanaVM(SVM) uz MWK
MK1.1284715
1 SolanaVM(SVM) uz MZN
MT0.041535
1 SolanaVM(SVM) uz NPR
Rs0.09243
1 SolanaVM(SVM) uz PYG
4.5773
1 SolanaVM(SVM) uz RWF
Fr0.94055
1 SolanaVM(SVM) uz SBD
$0.0053495
1 SolanaVM(SVM) uz SCR
0.009503
1 SolanaVM(SVM) uz SRD
$0.024765
1 SolanaVM(SVM) uz SVC
$0.005681
1 SolanaVM(SVM) uz SZL
L0.011193
1 SolanaVM(SVM) uz TMT
m0.002275
1 SolanaVM(SVM) uz TND
د.ت0.0018928
1 SolanaVM(SVM) uz TTD
$0.0044005
1 SolanaVM(SVM) uz UGX
Sh2.249
1 SolanaVM(SVM) uz XAF
Fr0.3627
1 SolanaVM(SVM) uz XCD
$0.001755
1 SolanaVM(SVM) uz XOF
Fr0.3627
1 SolanaVM(SVM) uz XPF
Fr0.06565
1 SolanaVM(SVM) uz BWP
P0.008632
1 SolanaVM(SVM) uz BZD
$0.0013065
1 SolanaVM(SVM) uz CVE
$0.0610415
1 SolanaVM(SVM) uz DJF
Fr0.1157
1 SolanaVM(SVM) uz DOP
$0.04069
1 SolanaVM(SVM) uz DZD
د.ج0.084162
1 SolanaVM(SVM) uz FJD
$0.0014625
1 SolanaVM(SVM) uz GNF
Fr5.65175
1 SolanaVM(SVM) uz GTQ
Q0.004979
1 SolanaVM(SVM) uz GYD
$0.1359215
1 SolanaVM(SVM) uz ISK
kr0.07865

SolanaVM resurss

Dziļākai izpratnei par SolanaVM, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā SolanaVM vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SolanaVM

Kāda ir SolanaVM (SVM) vērtība šodien?
Reāllaika SVM cena USD ir 0.00065 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SVM uz USD cena?
Pašreizējā SVM uz USD cena ir $ 0.00065. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SolanaVM tirgus maksimums?
SVM tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SVM apjoms apgrozībā?
SVM apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija SVM vēsturiski augstākā cena?
SVM sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija SVM vēsturiski zemākā cena?
SVM sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir SVM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SVM tirdzniecības apjoms ir $ 24.05K USD.
Vai SVM šogad kāps augstāk?
SVM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SVM cenas prognozi dziļākai analīzei.
SolanaVM (SVM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

