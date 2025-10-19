Papildinformācija par STRIKE
STRIKE Cenas informācija
STRIKE Tehniskais dokuments
STRIKE Oficiālā tīmekļa vietne
STRIKE Tokenomika
STRIKE Cenas prognoze
STRIKE Vēsture
STRIKE iegādes rokasgrāmata
STRIKE uz bezseguma valūtu konvertētājs
STRIKE Tūlītējie darījumi
STRIKE Coin-M Futures
Pirmspārdošana
Pelnīt
Izdale+
Ziņas
Emuārs
Mācīties
StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika
StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos StrikeBit AI (STRIKE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
StrikeBit AI (STRIKE) informācija
StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.
StrikeBit AI (STRIKE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
StrikeBit AI (STRIKE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais STRIKE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu STRIKE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti STRIKE tokenomiku, uzzini STRIKE tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties STRIKE
Vēlies iekļaut StrikeBit AI (STRIKE) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas STRIKE iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
StrikeBit AI (STRIKE) cenas vēsture
STRIKE cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
STRIKE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STRIKE? Mūsu STRIKE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.
Lūdzu, izlasi un izproti Lietotāja līgumu un Konfidencialitātes politiku
Pirkt StrikeBit AI (STRIKE)
Summa
1 STRIKE = 0.01319 USD