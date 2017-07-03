STORJ (STORJ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par STORJ (STORJ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
STORJ (STORJ) informācija

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

https://storj.io/
https://storj.io/storj.pdf
https://etherscan.io/token/Storj

STORJ (STORJ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos STORJ (STORJ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 108.39M
$ 108.39M$ 108.39M
Kopējais apjoms:
$ 425.00M
$ 425.00M$ 425.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 418.97M
$ 418.97M$ 418.97M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 109.95M
$ 109.95M$ 109.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.8268
$ 3.8268$ 3.8268
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0483529328365
$ 0.0483529328365$ 0.0483529328365
Pašreizējā cena:
$ 0.2587
$ 0.2587$ 0.2587

STORJ (STORJ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

STORJ (STORJ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STORJ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STORJ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STORJ tokenomiku, uzzini STORJ tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.