STO Chain (STOOS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par STO Chain (STOOS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

STO Chain (STOOS) informācija

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://stochain.io/
Tehniskais dokuments:
http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf
Bloku pārlūks:
https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476

STO Chain (STOOS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos STO Chain (STOOS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.48B
$ 1.48B
Visu laiku augstākā cena:
$ 22
$ 22
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001199788248221579
$ 0.001199788248221579
Pašreizējā cena:
$ 1.4789
$ 1.4789

STO Chain (STOOS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

STO Chain (STOOS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STOOS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STOOS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STOOS tokenomiku, uzzini STOOS tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.