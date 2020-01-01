Stonks (STNK) tokenomika

Stonks (STNK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Stonks (STNK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Stonks (STNK) informācija

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.stonkscoin.org/
Tehniskais dokuments:
https://www.stonkscoin.org/pdf/StonksWitepapor.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/43VWkd99HjqkhFTZbWBpMpRhjG469nWa7x7uEsgSH7We

Stonks (STNK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Stonks (STNK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.42M
Kopējais apjoms:
$ 581.92K
Apjoms apgrozībā:
$ 581.09K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.43M
Visu laiku augstākā cena:
$ 409.06
Visu laiku zemākā cena:
$ 7.790914868573619
Pašreizējā cena:
$ 9.333
Stonks (STNK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Stonks (STNK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STNK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STNK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STNK tokenomiku, uzzini STNK tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties STNK

Vēlies iekļaut Stonks (STNK) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas STNK iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Stonks (STNK) cenas vēsture

STNK cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

STNK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STNK? Mūsu STNK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

