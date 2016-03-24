STEEM (STEEM) tokenomika

STEEM (STEEM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par STEEM (STEEM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

STEEM (STEEM) informācija

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://steem.com/
Tehniskais dokuments:
https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://steemdb.io

STEEM (STEEM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos STEEM (STEEM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 69.61M
$ 69.61M$ 69.61M
Kopējais apjoms:
$ 526.54M
$ 526.54M$ 526.54M
Apjoms apgrozībā:
$ 526.54M
$ 526.54M$ 526.54M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 69.61M
$ 69.61M$ 69.61M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.4366
$ 1.4366$ 1.4366
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0691922977566719
$ 0.0691922977566719$ 0.0691922977566719
Pašreizējā cena:
$ 0.1322
$ 0.1322$ 0.1322

STEEM (STEEM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

STEEM (STEEM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STEEM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STEEM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STEEM tokenomiku, uzzini STEEM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties STEEM

Vēlies iekļaut STEEM (STEEM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas STEEM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

STEEM (STEEM) cenas vēsture

STEEM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

STEEM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STEEM? Mūsu STEEM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.