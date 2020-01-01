StarLink (STARL) tokenomika

StarLink (STARL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par StarLink (STARL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

StarLink (STARL) informācija

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.starlproject.com/
Tehniskais dokuments:
https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

StarLink (STARL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos StarLink (STARL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.07M
Kopējais apjoms:
$ 10.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 9.98T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.08M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00008903
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000032954322983
Pašreizējā cena:
$ 0.0000005084
StarLink (STARL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

StarLink (STARL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STARL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STARL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STARL tokenomiku, uzzini STARL tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties STARL

Vēlies iekļaut StarLink (STARL) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas STARL iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

StarLink (STARL) cenas vēsture

STARL cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

STARL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STARL? Mūsu STARL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.