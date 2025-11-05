BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika StarHeroes cena šodien ir 0.003935 USD. Seko līdzi reāllaika STARHEROES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STARHEROES cenas tendenci MEXC.Reāllaika StarHeroes cena šodien ir 0.003935 USD. Seko līdzi reāllaika STARHEROES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STARHEROES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STARHEROES

STARHEROES Cenas informācija

Kas ir STARHEROES

STARHEROES Tehniskais dokuments

STARHEROES Oficiālā tīmekļa vietne

STARHEROES Tokenomika

STARHEROES Cenas prognoze

STARHEROES Vēsture

STARHEROES iegādes rokasgrāmata

STARHEROES uz bezseguma valūtu konvertētājs

STARHEROES Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

StarHeroes logotips

StarHeroes kurss(STARHEROES)

1 STARHEROES uz USD reāllaika cena:

$0.003935
$0.003935$0.003935
-5.06%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:59 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.003807
$ 0.003807$ 0.003807
24h zemākā
$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044
24h augstākā

$ 0.003807
$ 0.003807$ 0.003807

$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044

$ 1.3053024632863512
$ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512

$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623

+0.07%

-5.06%

-16.69%

-16.69%

StarHeroes (STARHEROES) reāllaika cena ir $ 0.003935. Pēdējo 24 stundu laikā STARHEROES tika tirgots robežās no zemākās $ 0.003807 līdz augstākajai $ 0.0044, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STARHEROES visu laiku augstākā cena ir $ 1.3053024632863512, savukārt zemākā - $ 0.00283335761097623.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STARHEROES ir mainījies par +0.07% pēdējā stundā, par -5.06% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

StarHeroes (STARHEROES) tirgus informācija

No.2161

$ 863.84K
$ 863.84K$ 863.84K

$ 80.80K
$ 80.80K$ 80.80K

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

219.53M
219.53M 219.53M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

566,468,517.0164205
566,468,517.0164205 566,468,517.0164205

31.36%

ARB

Pašreizējais StarHeroes tirgus maksimums ir $ 863.84K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 80.80K. STARHEROES apjoms apgrozībā ir 219.53M ar kopējo apjomu 566468517.0164205. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.75M.

StarHeroes (STARHEROES) cenas vēsture USD

Seko StarHeroes cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00020972-5.06%
30 dienas$ -0.002871-42.19%
60 dienas$ +0.001168+42.21%
90 dienas$ -0.00338-46.21%
StarHeroes Cenas izmaiņas šodien

Šodien STARHEROES cena mainījās par $ -0.00020972 (-5.06%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

StarHeroes 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002871 (-42.19%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

StarHeroes 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, STARHEROES piedzīvoja izmaiņas $ +0.001168 (+42.21%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

StarHeroes 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00338 (-46.21%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu StarHeroes (STARHEROES) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati StarHeroes cenas vēstures lapu.

Kas ir StarHeroes (STARHEROES)?

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu StarHeroes ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt STARHEROES steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par StarHeroes mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu StarHeroes pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

StarHeroes cenas prognoze (USD)

Kāda būs StarHeroes (STARHEROES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu StarHeroes (STARHEROES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa StarHeroes prognozes.

Apskati StarHeroes cenas prognozi!

StarHeroes (STARHEROES) tokenomika

StarHeroes (STARHEROES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STARHEROES tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties StarHeroes (STARHEROES)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties StarHeroes? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties StarHeroes MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

STARHEROES uz vietējām valūtām

1 StarHeroes(STARHEROES) uz VND
103.549525
1 StarHeroes(STARHEROES) uz AUD
A$0.0060599
1 StarHeroes(STARHEROES) uz GBP
0.0029906
1 StarHeroes(STARHEROES) uz EUR
0.00342345
1 StarHeroes(STARHEROES) uz USD
$0.003935
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MYR
RM0.01648765
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TRY
0.16562415
1 StarHeroes(STARHEROES) uz JPY
¥0.602055
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ARS
ARS$5.7361282
1 StarHeroes(STARHEROES) uz RUB
0.318735
1 StarHeroes(STARHEROES) uz INR
0.34915255
1 StarHeroes(STARHEROES) uz IDR
Rp65.5833071
1 StarHeroes(STARHEROES) uz PHP
0.23078775
1 StarHeroes(STARHEROES) uz EGP
￡E.0.1861255
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BRL
R$0.021249
1 StarHeroes(STARHEROES) uz CAD
C$0.005509
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BDT
0.4796765
1 StarHeroes(STARHEROES) uz NGN
5.678205
1 StarHeroes(STARHEROES) uz COP
$15.193035
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ZAR
R.0.06898055
1 StarHeroes(STARHEROES) uz UAH
0.1655848
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TZS
T.Sh.9.69210175
1 StarHeroes(STARHEROES) uz VES
Bs0.877505
1 StarHeroes(STARHEROES) uz CLP
$3.72251
1 StarHeroes(STARHEROES) uz PKR
Rs1.1125032
1 StarHeroes(STARHEROES) uz KZT
2.0623335
1 StarHeroes(STARHEROES) uz THB
฿0.1282023
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TWD
NT$0.12170955
1 StarHeroes(STARHEROES) uz AED
د.إ0.01444145
1 StarHeroes(STARHEROES) uz CHF
Fr0.00318735
1 StarHeroes(STARHEROES) uz HKD
HK$0.03057495
1 StarHeroes(STARHEROES) uz AMD
֏1.50533425
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MAD
.د.م0.03663485
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MXN
$0.0735058
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SAR
ريال0.01475625
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ETB
Br0.6005597
1 StarHeroes(STARHEROES) uz KES
KSh0.50836265
1 StarHeroes(STARHEROES) uz JOD
د.أ0.002789915
1 StarHeroes(STARHEROES) uz PLN
0.01459885
1 StarHeroes(STARHEROES) uz RON
лв0.01743205
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SEK
kr0.0376973
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BGN
лв0.0066895
1 StarHeroes(STARHEROES) uz HUF
Ft1.3307383
1 StarHeroes(STARHEROES) uz CZK
0.08361875
1 StarHeroes(STARHEROES) uz KWD
د.ك0.001208045
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ILS
0.0128281
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BOB
Bs0.02719085
1 StarHeroes(STARHEROES) uz AZN
0.0066895
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TJS
SM0.0362807
1 StarHeroes(STARHEROES) uz GEL
0.0107032
1 StarHeroes(STARHEROES) uz AOA
Kz3.60678165
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BHD
.د.ب0.00147956
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BMD
$0.003935
1 StarHeroes(STARHEROES) uz DKK
kr0.0255775
1 StarHeroes(STARHEROES) uz HNL
L0.1036479
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MUR
0.1806165
1 StarHeroes(STARHEROES) uz NAD
$0.06811485
1 StarHeroes(STARHEROES) uz NOK
kr0.0402157
1 StarHeroes(STARHEROES) uz NZD
$0.00696495
1 StarHeroes(STARHEROES) uz PAB
B/.0.003935
1 StarHeroes(STARHEROES) uz PGK
K0.01656635
1 StarHeroes(STARHEROES) uz QAR
ر.ق0.0143234
1 StarHeroes(STARHEROES) uz RSD
дин.0.40180285
1 StarHeroes(STARHEROES) uz UZS
soʻm47.40962765
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ALL
L0.33097285
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ANG
ƒ0.00704365
1 StarHeroes(STARHEROES) uz AWG
ƒ0.00704365
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BBD
$0.00787
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BAM
KM0.0066895
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BIF
Fr11.604315
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BND
$0.0051155
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BSD
$0.003935
1 StarHeroes(STARHEROES) uz JMD
$0.63168555
1 StarHeroes(STARHEROES) uz KHR
15.8031961
1 StarHeroes(STARHEROES) uz KMF
Fr1.67631
1 StarHeroes(STARHEROES) uz LAK
85.54347655
1 StarHeroes(STARHEROES) uz LKR
රු1.1993093
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MDL
L0.0666589
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MGA
Ar17.6457205
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MOP
P0.03148
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MVR
0.060599
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MWK
MK6.83159285
1 StarHeroes(STARHEROES) uz MZN
MT0.25164325
1 StarHeroes(STARHEROES) uz NPR
रु0.5582191
1 StarHeroes(STARHEROES) uz PYG
27.90702
1 StarHeroes(STARHEROES) uz RWF
Fr5.701815
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SBD
$0.03238505
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SCR
0.05575895
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SRD
$0.1514975
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SVC
$0.03443125
1 StarHeroes(STARHEROES) uz SZL
L0.06811485
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TMT
m0.01381185
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TND
د.ت0.011541355
1 StarHeroes(STARHEROES) uz TTD
$0.0266793
1 StarHeroes(STARHEROES) uz UGX
Sh13.70954
1 StarHeroes(STARHEROES) uz XAF
Fr2.246885
1 StarHeroes(STARHEROES) uz XCD
$0.0106245
1 StarHeroes(STARHEROES) uz XOF
Fr2.246885
1 StarHeroes(STARHEROES) uz XPF
Fr0.405305
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BWP
P0.0531225
1 StarHeroes(STARHEROES) uz BZD
$0.00790935
1 StarHeroes(STARHEROES) uz CVE
$0.37921595
1 StarHeroes(STARHEROES) uz DJF
Fr0.696495
1 StarHeroes(STARHEROES) uz DOP
$0.25282375
1 StarHeroes(STARHEROES) uz DZD
د.ج0.51395035
1 StarHeroes(STARHEROES) uz FJD
$0.0089718
1 StarHeroes(STARHEROES) uz GNF
Fr34.214825
1 StarHeroes(STARHEROES) uz GTQ
Q0.0301421
1 StarHeroes(STARHEROES) uz GYD
$0.823202
1 StarHeroes(STARHEROES) uz ISK
kr0.499745

StarHeroes resurss

Dziļākai izpratnei par StarHeroes, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā StarHeroes vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par StarHeroes

Kāda ir StarHeroes (STARHEROES) vērtība šodien?
Reāllaika STARHEROES cena USD ir 0.003935 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STARHEROES uz USD cena?
Pašreizējā STARHEROES uz USD cena ir $ 0.003935. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir StarHeroes tirgus maksimums?
STARHEROES tirgus maksimums ir $ 863.84K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STARHEROES apjoms apgrozībā?
STARHEROES apjoms apgrozībā ir 219.53M USD.
Kāda bija STARHEROES vēsturiski augstākā cena?
STARHEROES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.3053024632863512 USD apmērā.
Kāda bija STARHEROES vēsturiski zemākā cena?
STARHEROES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00283335761097623 USD.
Kāds ir STARHEROES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STARHEROES tirdzniecības apjoms ir $ 80.80K USD.
Vai STARHEROES šogad kāps augstāk?
STARHEROES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STARHEROES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:59 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

STARHEROES uz USD kalkulators

Summa

STARHEROES
STARHEROES
USD
USD

1 STARHEROES = 0.003935 USD

Tirgot STARHEROES

STARHEROES/USDT
$0.003935
$0.003935$0.003935
-5.08%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,561.51
$100,561.51$100,561.51

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.71
$3,193.71$3,193.71

-8.93%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.50
$152.50$152.50

-5.56%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1459
$2.1459$2.1459

-5.96%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,561.51
$100,561.51$100,561.51

-2.53%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.71
$3,193.71$3,193.71

-8.93%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.50
$152.50$152.50

-5.56%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1459
$2.1459$2.1459

-5.96%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15837
$0.15837$0.15837

-3.39%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6481
$3.6481$3.6481

+2,332.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.34720
$0.34720$0.34720

+2,163.36%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000349
$0.0000000000000000000000000349$0.0000000000000000000000000349

+405.79%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000228
$0.000000000228$0.000000000228

+165.11%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%