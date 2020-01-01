DeFi STOA (STA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par DeFi STOA (STA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
DeFi STOA (STA) informācija

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://stoacorps.com/
Tehniskais dokuments:
http://stoacorp.com/white/white_en.pdf
Bloku pārlūks:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea

DeFi STOA (STA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos DeFi STOA (STA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 3.20B
$ 3.20B$ 3.20B
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.92
$ 0.92$ 0.92
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000997990656179079
$ 0.000997990656179079$ 0.000997990656179079
Pašreizējā cena:
$ 0.001126
$ 0.001126$ 0.001126

DeFi STOA (STA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

DeFi STOA (STA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STA tokenomiku, uzzini STA tokena reāllaika cenu!

