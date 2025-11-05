BiržaDEX+
Reāllaika SP500 xStock cena šodien ir 669.71 USD. Seko līdzi reāllaika SPYX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPYX cenas tendenci MEXC.

$669.71
$669.71
-0.74%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:52 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 650
$ 650
24h zemākā
$ 685.16
$ 685.16
24h augstākā

$ 650
$ 650$ 650

$ 685.16
$ 685.16$ 685.16

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716

-0.45%

-0.74%

-2.80%

-2.80%

SP500 xStock (SPYX) reāllaika cena ir $ 669.71. Pēdējo 24 stundu laikā SPYX tika tirgots robežās no zemākās $ 650 līdz augstākajai $ 685.16, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPYX visu laiku augstākā cena ir $ 692.479563624506, savukārt zemākā - $ 594.884270877716.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPYX ir mainījies par -0.45% pēdējā stundā, par -0.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.80% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SP500 xStock (SPYX) tirgus informācija

No.884

$ 16.17M
$ 16.17M

$ 60.27K
$ 60.27K

$ 16.17M
$ 16.17M

24.15K
24.15K

--
----

24,149.1434271
24,149.1434271

SOL

Pašreizējais SP500 xStock tirgus maksimums ir $ 16.17M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 60.27K. SPYX apjoms apgrozībā ir 24.15K ar kopējo apjomu 24149.1434271. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 16.17M.

SP500 xStock (SPYX) cenas vēsture USD

Seko SP500 xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.9928-0.74%
30 dienas$ -0.9-0.14%
60 dienas$ +27.46+4.27%
90 dienas$ +34.55+5.43%
SP500 xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien SPYX cena mainījās par $ -4.9928 (-0.74%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SP500 xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.9 (-0.14%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SP500 xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SPYX piedzīvoja izmaiņas $ +27.46 (+4.27%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SP500 xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +34.55 (+5.43%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SP500 xStock (SPYX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SP500 xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir SP500 xStock (SPYX)?

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SP500 xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SPYX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SP500 xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SP500 xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SP500 xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs SP500 xStock (SPYX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SP500 xStock (SPYX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SP500 xStock prognozes.

Apskati SP500 xStock cenas prognozi!

SP500 xStock (SPYX) tokenomika

SP500 xStock (SPYX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPYX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SP500 xStock (SPYX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SP500 xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SP500 xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SP500 xStock resurss

Dziļākai izpratnei par SP500 xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā SP500 xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SP500 xStock

Kāda ir SP500 xStock (SPYX) vērtība šodien?
Reāllaika SPYX cena USD ir 669.71 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPYX uz USD cena?
Pašreizējā SPYX uz USD cena ir $ 669.71. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SP500 xStock tirgus maksimums?
SPYX tirgus maksimums ir $ 16.17M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPYX apjoms apgrozībā?
SPYX apjoms apgrozībā ir 24.15K USD.
Kāda bija SPYX vēsturiski augstākā cena?
SPYX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 692.479563624506 USD apmērā.
Kāda bija SPYX vēsturiski zemākā cena?
SPYX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 594.884270877716 USD.
Kāds ir SPYX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPYX tirdzniecības apjoms ir $ 60.27K USD.
Vai SPYX šogad kāps augstāk?
SPYX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPYX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:52 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

