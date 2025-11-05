BiržaDEX+
Reāllaika SPDR S P 500 ETF cena šodien ir 677 USD. Seko līdzi reāllaika SPYON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPYON cenas tendenci MEXC.Reāllaika SPDR S P 500 ETF cena šodien ir 677 USD. Seko līdzi reāllaika SPYON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPYON cenas tendenci MEXC.

1 SPYON uz USD reāllaika cena:

$677
$677$677
-0.39%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:45 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 674.93
$ 674.93$ 674.93
24h zemākā
$ 685.4
$ 685.4$ 685.4
24h augstākā

$ 674.93
$ 674.93$ 674.93

$ 685.4
$ 685.4$ 685.4

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-0.03%

-0.38%

-1.73%

-1.73%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) reāllaika cena ir $ 677. Pēdējo 24 stundu laikā SPYON tika tirgots robežās no zemākās $ 674.93 līdz augstākajai $ 685.4, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPYON visu laiku augstākā cena ir $ 690.6831306581166, savukārt zemākā - $ 640.4052156827559.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPYON ir mainījies par -0.03% pēdējā stundā, par -0.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tirgus informācija

No.711

$ 24.97M
$ 24.97M$ 24.97M

$ 56.61K
$ 56.61K$ 56.61K

$ 24.97M
$ 24.97M$ 24.97M

36.88K
36.88K 36.88K

36,877.62886623
36,877.62886623 36,877.62886623

ETH

Pašreizējais SPDR S P 500 ETF tirgus maksimums ir $ 24.97M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.61K. SPYON apjoms apgrozībā ir 36.88K ar kopējo apjomu 36877.62886623. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.97M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) cenas vēsture USD

Seko SPDR S P 500 ETF cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -2.6506-0.38%
30 dienas$ +4.73+0.70%
60 dienas$ +77+12.83%
90 dienas$ +77+12.83%
SPDR S P 500 ETF Cenas izmaiņas šodien

Šodien SPYON cena mainījās par $ -2.6506 (-0.38%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SPDR S P 500 ETF 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +4.73 (+0.70%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SPDR S P 500 ETF 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SPYON piedzīvoja izmaiņas $ +77 (+12.83%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SPDR S P 500 ETF 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +77 (+12.83%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SPDR S P 500 ETF (SPYON) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SPDR S P 500 ETF cenas vēstures lapu.

Kas ir SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SPDR S P 500 ETF ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SPYON steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SPDR S P 500 ETF mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SPDR S P 500 ETF pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SPDR S P 500 ETF cenas prognoze (USD)

Kāda būs SPDR S P 500 ETF (SPYON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SPDR S P 500 ETF (SPYON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SPDR S P 500 ETF prognozes.

Apskati SPDR S P 500 ETF cenas prognozi!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomika

SPDR S P 500 ETF (SPYON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPYON tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SPDR S P 500 ETF? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SPDR S P 500 ETF MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SPYON uz vietējām valūtām

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz VND
17,815,255
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz AUD
A$1,042.58
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz GBP
514.52
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz EUR
588.99
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz USD
$677
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MYR
RM2,836.63
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TRY
28,494.93
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz JPY
¥103,581
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ARS
ARS$986,876.44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz RUB
54,837
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz INR
60,070.21
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz IDR
Rp11,283,328.82
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz PHP
39,706.05
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz EGP
￡E.32,022.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BRL
R$3,655.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz CAD
C$947.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BDT
82,526.3
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz NGN
976,911
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz COP
$2,613,897
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ZAR
R.11,867.81
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz UAH
28,488.16
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TZS
T.Sh.1,667,484.85
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz VES
Bs150,971
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz CLP
$640,442
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz PKR
Rs191,401.44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz KZT
354,815.7
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz THB
฿22,056.66
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TWD
NT$20,939.61
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz AED
د.إ2,484.59
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz CHF
Fr548.37
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz HKD
HK$5,260.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz AMD
֏258,986.35
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MAD
.د.م6,302.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MXN
$12,646.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SAR
ريال2,538.75
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ETB
Br103,323.74
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz KES
KSh87,461.63
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz JOD
د.أ479.993
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz PLN
2,511.67
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz RON
лв2,999.11
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SEK
kr6,485.66
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BGN
лв1,150.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz HUF
Ft228,947.86
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz CZK
14,386.25
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz KWD
د.ك207.839
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ILS
2,207.02
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BOB
Bs4,678.07
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz AZN
1,150.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TJS
SM6,241.94
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz GEL
1,841.44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz AOA
Kz620,531.43
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BHD
.د.ب254.552
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BMD
$677
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz DKK
kr4,400.5
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz HNL
L17,832.18
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MUR
31,074.3
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz NAD
$11,718.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz NOK
kr6,918.94
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz NZD
$1,198.29
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz PAB
B/.677
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz PGK
K2,850.17
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz QAR
ر.ق2,464.28
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz RSD
дин.69,128.47
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz UZS
soʻm8,156,624.63
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ALL
L56,942.47
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ANG
ƒ1,211.83
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz AWG
ƒ1,211.83
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BBD
$1,354
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BAM
KM1,150.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BIF
Fr1,996,473
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BND
$880.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BSD
$677
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz JMD
$108,678.81
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz KHR
2,718,872.62
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz KMF
Fr288,402
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz LAK
14,717,391.01
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz LKR
රු206,336.06
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MDL
L11,468.38
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MGA
Ar3,035,871.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MOP
P5,416
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MVR
10,425.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MWK
MK1,175,346.47
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz MZN
MT43,294.15
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz NPR
रु96,039.22
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz PYG
4,801,284
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz RWF
Fr980,973
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SBD
$5,571.71
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SCR
9,593.09
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SRD
$26,064.5
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SVC
$5,923.75
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz SZL
L11,718.87
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TMT
m2,376.27
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TND
د.ت1,985.641
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz TTD
$4,590.06
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz UGX
Sh2,358,668
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz XAF
Fr386,567
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz XCD
$1,827.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz XOF
Fr386,567
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz XPF
Fr69,731
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BWP
P9,139.5
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz BZD
$1,360.77
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz CVE
$65,242.49
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz DJF
Fr119,829
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz DOP
$43,497.25
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz DZD
د.ج88,422.97
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz FJD
$1,543.56
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz GNF
Fr5,886,515
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz GTQ
Q5,185.82
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz GYD
$141,628.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) uz ISK
kr85,979

SPDR S P 500 ETF resurss

Dziļākai izpratnei par SPDR S P 500 ETF, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā SPDR S P 500 ETF vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SPDR S P 500 ETF

Kāda ir SPDR S P 500 ETF (SPYON) vērtība šodien?
Reāllaika SPYON cena USD ir 677 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPYON uz USD cena?
Pašreizējā SPYON uz USD cena ir $ 677. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SPDR S P 500 ETF tirgus maksimums?
SPYON tirgus maksimums ir $ 24.97M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPYON apjoms apgrozībā?
SPYON apjoms apgrozībā ir 36.88K USD.
Kāda bija SPYON vēsturiski augstākā cena?
SPYON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 690.6831306581166 USD apmērā.
Kāda bija SPYON vēsturiski zemākā cena?
SPYON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 640.4052156827559 USD.
Kāds ir SPYON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPYON tirdzniecības apjoms ir $ 56.61K USD.
Vai SPYON šogad kāps augstāk?
SPYON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPYON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:10:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

